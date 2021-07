BAM aan de slag in Dublin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Ireland is geselecteerd als aannemer voor een groot project in Dublin. Dit maakte BAM vrijdagochtend bekend. Het betreft het Newmarket Square project in Dublin, dat bestaat uit een hotel en appartementen op het voormalige IDA Ireland Small Business Centre. Met het project is meer dan 100 miljoen euro gemoeid. De volledige contractsom is voor BAM, bevestigde een woordvoerder van de bouwer aan ABM Financial News. Inmiddels zijn de werkzaamheden van start gegaan en het project wordt in 2023 opgeleverd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

