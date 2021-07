Schending werknemersrechten bij Israëlische dochter JE Takeaway onderzocht

(ABM FN-Dow Jones) De klacht die vakbond FNV indiende over de schending van werknemersrechten bij het Israëlische dochterbedrijf 10bis van Just Eat Takeaway.com is ontvankelijk verklaard door het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen in Den Haag. Dit maakte FNV donderdag bekend.

De FNV diende de klacht begin dit jaar in, omdat 10bis weigert de lokale, Israëlische vakbond Histadrut te erkennen en collectief overleg over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de 1.400 aangesloten leden te starten. De medewerkers willen afspraken maken over loon, ongevallenverzekering, weekendtoeslagen en arbeidstijden, maar 10bis blijft dit weigeren, aldus FNV.

"Just Eat Takeaway.com heeft als moederbedrijf een ketenverantwoordelijkheid en moet ervoor zorgen dat werknemersrechten in Israël worden gerespecteerd", aldus Petra Bolster, Dagelijks Bestuurslid FNV. "Het bedrijf 10bis intimideert en manipuleert werknemers om te voorkomen dat zij lid worden van Histadrut of hun lidmaatschap opzeggen."

Vandaag oordeelde de NCP in het gelijk van de FNV. Het concern is centraal geleid en aangestuurd en is verantwoordelijk voor wat dochterondernemingen doen, aldus de NCP.

Nu de NCP vindt dat de FNV terecht het moederbedrijf Just Eat Takeaway aanspreekt op de schendingen in Israël, zal de NCP verder onderzoek doen en met betrokkenen in gesprek gaan. Zij stelt voor om een mediatieproces op te starten. De maaltijdbezorger blijft echter volhouden dat het een lokale kwestie is, aldus FNV. Just Eat Takeaway.com verschuilt zich nu achter een juridische procedure, aldus Bolster.