AEX wacht vermoedelijk licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond met bescheiden winsten, terwijl de Aziatische aandelenmarkten vanochtend juist terrein prijs moeten geven.

Donderdag koerste de AEX dankzij uitblinkende techfondsen nog 0,7 procent hoger naar 739,03 punten. De hoofdindex van het Damrak was daarmee koploper onder de Europese hoofdindices, die door hun samenstelling veel minder techgevoelig zijn.

Veel aandacht ging donderdag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform verwachting handhaafde de ECB de rente en de opkoopprogramma's. Wel werd de forward guidance aangepast, zoals voorzien.

Econoom Carsten Brzeski van ING interpreteerde die wijziging als een duidelijke boodschap dat de rentetarieven nog langer laag zullen blijven. Vooral technologiebedrijven profiteren van het lage rentebeleid van centrale banken.

Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond licht hoger met techbeurs Nasdaq als uitschieter met een winst van een krap een half procent.

Opvallend nieuws was dat het aantal nieuwe wekelijkse steunaanvragen in de VS onverwacht bleek te zijn gestegen. Waar door economen was gerekend op een daling naar 350.000 aanvragen, werd er juist een stijging van 51.000 nieuwe aanvragen gemeld.

Amerikaanse beleggers laten zich momenteel echter vooral leiden door bedrijfscijfers en die verslaan in doorsnee de verwachtingen royaal. Donderdag was het de beurt aan onder meer AT&T, Dow en Biogen om een positieve koersreactie te ontvangen na het overleggen van cijfers. Chipmaker Texas Instrument verloor daarentegen 5 procent na cijfers.

Nabeurs overtrof chipmaker Intel de verwachtingen, maar de afgegeven outlook stelde wat teleur en het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs in het rood.

In Azië, waar de Japanse beurs voor de tweede achtereenvolgende dag de deuren gesloten hield, staan vanochtend grote Chinese technologie-ondernemingen onder druk. Persbureau Bloomberg meldde dat de Chinese toezichthouder op het punt staat een zeer forse boete uit te delen aan taxidienst Didi.

Aanleiding is de beursgang van Didi in de VS. Dat Didi besloot deze IPO door te zetten tegen de zin in van de Chinese autoriteiten zou kwaad bloed hebben gezet. Naar verluidt kan de boete hoger uitvallen dan de boete die Alibaba eerder ontving van bijna 3 miljard dollar, vanwege overtreding van de mededingingsregels.

De verliezen voor de techgiganten Tencent en Alibaba blijven vanochtend wel beperkt tot minder dan 1 procent. De aandelen hebben al tientallen procent van hun beurswaarde zien verdampen sinds de autoriteiten de duimschroeven aandraaien.

De olieprijzen noteren vanochtend stabiel na een stijging donderdagavond van de prijs voor een vat West Texas Intermediate van 2,3 procent naar 71,91 dollar. Begin deze week daalde de olieprijs nog flink, nadat de OPEC en zijn bondgenoten een akkoord bereikten over het opvoeren van de productie. Inmiddels heeft WTI de weg omhoog weer gevonden.

Volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management is het OPEC+ akkoord eigenlijk positief als het gaat om het voorkomen van een mogelijke leveringsoorlog en "creëert het een structuur om aanpassingen door te voeren als de marktomstandigheden veranderen."

Naast bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices voor juli, die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven. Aan de cijfers wordt een hoge voorspellende waarde toegedicht.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Signify steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1,47 miljard naar 1,61 miljard euro, goed voor een vergelijkbare omzetstijging van 14,1 procent. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog sprake van een krimp van 22,5 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van 1,6 miljard euro. Signify behaalde verder een aangepaste EBITA van 175 miljoen euro met een bijbehorende marge van 10,9 procent. De outlook werd herhaald.

Flow Traders zag op kwartaalbasis de handelsinkomsten dalen van 142,2 miljoen naar 94,4 miljoen euro. Vorig jaar in het tweede kwartaal lagen deze inkomsten nog op 230 miljoen euro. De flitshandelaar noemde het afgelopen kwartaal een "meer genormaliseerde" markt.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Basic-Fit zegt voldoende liquiditeit te hebben om de groeistrategie te kunnen doorzetten en verwacht onverminderd 105 clubs te openen dit jaar

De Amerikaanse medische toezichthouder FDA bestempelde de terugroepactie in juni door Philips van ademhalingsapparaten en ventilatoren als Klasse 1, ofwel zeer ernstig.

Amsterdam Commodities heeft het afgelopen halfjaar een hogere omzet en winst geboekt, na de overname van Tradin Organic eind 2020. Aangezien het lastig is om de impact van de coronacrisis gedurende de rest van het jaar te voorspellen, gaf de handelsonderneming geen outlook af.

Accell heeft in de eerste helft van 2021 de resultaten verder zien aantrekken, maar waarschuwde wel voor wereldwijde tekorten in de aanvoer van onderdelen.

In de eerste zes maanden van 2021 behaalde Nedap een 8 procent hogere omzet op jaarbasis van 100,7 miljoen euro. De hogere omzet en tijdelijk lagere kosten zorgden voor een operationele winst van 12,3 miljoen euro. Dat was 61 procent meer dan de 7,7 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,2 procent naar 4.367,48 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.823,35 punten en de Nasdaq ging 0,4 procent hoger bij een slot van 14.684,60 punten.