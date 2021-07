Resultaten Accell trekken verder aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Accell Group heeft in de eerste helft van 2021 de resultaten verder zien aantrekken, maar waarschuwde wel voor wereldwijde tekorten in de aanvoer van onderdelen. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van de fietsenfabrikant. "Ondanks de lockdowns en gesloten fietsenwinkels in diverse landen in de eerste vier maanden van het jaar, blijft de vraag naar fietsen en onderdelen sterk in heel Europa en in alle segmenten", aldus CEO Ton Anbeek van Accell in een toelichting. In de eerste zes maanden kwam de omzet uit op 699,1 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog 676,9 miljoen euro was. ING mikte vooraf op een omzet van 631 miljoen euro, waarbij een lagere omzet uit de fietsdivisie zou drukken op de resultaten, ondanks een sterke onderliggende vraag naar e-bikes. Volgens Accell viel de omzetstijging vooral toe te schrijven aan een omzetgroei van 29,3 procent bij de divisie onderdelen en accessoires. Het orderboek voor e-bikes bleef volgens Accell "zeer sterk", maar de omzet uit de verkoop ervan viel toch 6 procent lager uit vanwege de wereldwijde tekorten aan onderdelen. De verkoop van traditionele fietsen liep met 7 procent terug. Verder werden er 43 procent meer bakfietsen verkocht, waardoor de omzet uit deze divisie nu 4 procent uitmaakt van de totale omzet van het bedrijf. Het EBIT-resultaat steeg op jaarbasis van 45,1 miljoen naar 61,1 miljoen euro en onder de streep restte een winst van 44,2 miljoen euro tegen 28,6 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom was met 71,9 miljoen euro negatief, terwijl een jaar eerder nog een positieve vrije kasstroom werd gerealiseerd van 115,9 miljoen euro. Dit had vooral te maken met een hoger werkkapitaal en investeringen. De nettoschuld bedroeg 154,2 miljoen euro, grofweg gelijk aan de schuld een jaar eerder. Accell meldde dat het orderboek flink gevuld blijft en verwacht dat het traditionele fietsseizoen nog tot in de tweede helft van 2021 zal duren. Wel waarschuwde dat wereldwijde verstoringen in de aanvoer zowel een impact kunnen hebben op de verkoop van fietsen als van onderdelen en accessoires. Accell zei tot slot "goed op schema" te liggen voor de doelen voor 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

