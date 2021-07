Inkomsten Flow Traders dalen naar meer normaal niveau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal de inkomsten en de winst zien terugvallen in vergelijking tot de eerste drie maanden van dit jaar, zoals analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers ook hadden voorzien. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de resultaten van de Amsterdamse flitshandelaar. Flow Traders zag op kwartaalbasis de handelsinkomsten dalen van 142,2 miljoen naar 94,4 miljoen euro. Vorig jaar in het tweede kwartaal lagen deze inkomsten nog op 230 miljoen euro. De flitshandelaar noemde het afgelopen kwartaal een "meer genormaliseerde" markt. In alle regio's daalden de inkomsten, waarbij die in de Amerika's zelfs ruimschoots halveerden. De operationele kosten daalden op kwartaalbasis eveneens, van 63,0 naar 54,1 miljoen euro. Eind juni had Flow Traders 577 mensen in dienst, tegenover 566 eind maart. De EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 40,3 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 28,7 miljoen euro. In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Flow Traders nog 61,6 miljoen euro. Een consensus opgesteld door Flow Traders zelf wees op netto handelsinkomsten van 90,0 miljoen euro. De consensus rekende verder op een EBITDA van 39 miljoen euro en een nettowinst van 29 miljoen euro. Flow Traders heeft het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 20 miljoen euro inmiddels afgerond en begint per vandaag met een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 20 miljoen euro. Flow Traders keert een interimdividend uit van 1,00 euro per aandeel. Het aandeel noteert op 17 augustus ex-dividend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.