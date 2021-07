Meer omzet en hogere marge voor Signfiy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Dat bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf. CEO Eric Rondolat wees op een versnelling van het herstel in het tweede kwartaal ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. "Het consumentensegment hield zijn momentum vast en de vraag naar conventionele lampen bleek veerkrachtig. Het professionele segment toonde verbetering op kwartaalbasis, hoewel het nog altijd wordt geraakt door de aanhoudende lockdowns en verstoringen van de aanvoer", lichtte de topman toe. Ondanks de uitdagingen die Signify voor de tweede jaarhelft voorziet, heeft Rondolat er vertrouwen in dat de afgegeven outlook zal worden gehaald. De omzet steeg op jaarbasis van 1,47 miljard naar 1,61 miljard euro, goed voor een vergelijkbare omzetstijging van 14,1 procent. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog sprake van een krimp van 22,5 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van 1,6 miljard euro, of een vergelijkbare groei van 14,4 procent. Signify behaalde verder een aangepaste EBITA van 175 miljoen euro met een bijbehorende marge van 10,9 procent. Dat was vorig jaar nog 9,0 procent. Daarmee presteerde het verlichtingsbedrijf wel iets slechter dan de 184 miljoen euro en een marge van 11,4 procent waarop de analisten rekenden. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten ter waarde van 39 miljoen euro kwam de EBITA uit op 136 miljoen euro. Onder aan de streep bleef in het tweede kwartaal een nettowinst van 82 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 81 miljoen euro en analisten hadden gerekend op 78 miljoen euro. De vrije kasstroom daalde op jaarbasis van 158 miljoen naar 104 miljoen euro. De schuld liep terug van 1,7 miljard tot 1,4 miljard euro. Hier rekenden analisten op een daling tot bijna 1,2 miljard euro. Outlook Signify mikt voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. Signify rekent daarnaast op een vrije kasstroom van meer dan 8 procent van de omzet in 2021. Voor heel 2021 mikt de analistenconsensus op een omzet van 6,84 miljard euro met een vergelijkbare groei van 4,7 procent. De aangepaste EBITA zal 828 miljoen euro bedragen en de nettowinst 377 miljoen euro, voorzien de analisten. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 verwacht Signify dat de vergelijkbare omzet jaarlijks tot 5 procent kan groeien. De aangepaste EBITA-marge moet dan in 2023 11 tot 13 procent bedragen. De vrije kasstroom moet meer dan 8 procent van de omzet zijn tussen 2021 en 2023 en het rendement op aangewend kapitaal minstens 11 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

