Europese beurzen openen naar verwachting in de plus

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de winsten donderdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 42 punten voor de Duitse DAX, een plus van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd.

De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij het monetaire beleid werd gehandhaafd. De belangrijkste beleidsrente bleef daardoor staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Daarnaast handhaafde de centrale bank zijn Asset purchase programme (APP) van 20 miljard euro per maand. Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Wel paste de bank zijn forward guidance aan, wat volgens marktvolgers geen verrassing was, aangezien de centrale bank zijn inflatiedoel recent vaststelde op 2 procent.

De ECB zei ter ondersteuning van zijn symmetrische inflatiedoelstelling van 2 procent en in overeenstemming met zijn beleidsstrategie te verwachten dat de basisrentes van de ECB op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven totdat de inflatie voor een wat langere tijd op of licht boven de 2 procent noteert. "Denk hierbij aan een periode van zeg een jaar", aldus marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News.

Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot van Rabobank dat de rente langer laag blijft dan de markt eerder had verwacht.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het rentebesluit van de ECB als oude wijn in nieuwe zakken, aangezien de communicatie enigszins is veranderd, maar de centrale bank inhoudelijk zeer dovish blijft.

Op macro-economisch vlak bleek verder dat het ondernemersvertrouwen in Frankrijk in juli licht is gedaald, net als het consumentenvertrouwen in de gehele eurozone.

Bedrijfsnieuws

Banken verloren terrein na het ECB-rentebesluit. Société Générale, Deutsche Bank en ING verloren 0,5 tot 1,0 procent.

Unilever sloot 5,2 procent lager. De omzet van de levensmiddelenreus is in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw gegroeid, maar wel in een iets minder hoog tempo dan aan begin van dit jaar. Analisten waren echter vooral teleurgesteld door een neerwaartse bijstelling van margeverwachting voor heel dit jaar.

Roche heeft in het eerste halfjaar een kleine groei gerealiseerd, dankzij onder meer coronatests. Het aandeel daalde 3,6 procent.

Technip boekte het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst op een hogere omzet. De nettowinst daalde van 128 miljoen naar 100 miljoen euro, terwijl de omzet steeg van 3 miljard naar 3,2 miljard euro. Het aandeel verloor 6,4 procent.

In Duitsland was maaltijdbezorger Delivery Hero met een koerswinst van 5,6 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Continental verloor 1,9 procent en belandde daarmee onderaan.

In Frankrijk presteerde Worldline sterk met een winst van 2,4 procent, terwijl Danone met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler in de CAC40 is.

Adyen, de Amsterdamse concurrent van Worldline, won in Amsterdam zelfs 4,7 procent, net als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

Euro STOXX 50 4.058,00 (+0,8%)

STOXX Europe 600 435,75 (+0,1%)

DAX 15.514,54 (+0,6%)

CAC 40 6.481,59 (+0,3%)

FTSE 100 6.968,30 (-0,4%)

SMI 11.977,00 (-0,4%)

AEX 739,03 (+0,7%)

BEL 20 4.218,70 (+0,4%)

FTSE MIB 24.805,21 (+0,5%)

IBEX 35 8.621,80 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

Beleggers kunnen reageren op de beter dan verwachte cijfers en outlookverhoging voor 2021 van Intel. De verwachtingen voor het derde kwartaal waren echter aan de matige kant. Social mediabedrijven Twitter en Snap wisten wel te overtuigen met hun resultaten.

De Amerikaanse beurzen schommelden donderdag tussen winst en verlies en sloten uiteindelijk licht hoger.

Donderdag bleek het aantal nieuwe steunaanvragen onverwacht gestegen. Waar door economen was gerekend op een daling naar 350.000 aanvragen, werd er een stijging van 51.000 nieuwe aanvragen gemeld. Daarmee kwam het aantal aanvragen afgelopen week uit op 419.000.

Verder bleek de Chicago Fed National Activity Index in juni gedaald, na een stijging in mei. De index daalde van +0,29 naar +0,09. Daarmee wijst de index nog wel altijd nipt op een groei boven het historisch gemiddelde.

"Wat volatiliteit [in macrodata] was te verwachten", volgens macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management. De cijfers over de arbeidsmarkt lijken te suggereren dat de Federal Reserve de geldkraan langer open kan houden. "Door de gemengde macrodata staan ze niet zo onder druk om te gaan taperen", aldus Galy.

Na een zwakke weekstart lijkt Wall Street inmiddels de weg omhoog weer voorzichtig te vinden. Daarbij zijn kwartaalcijfers nog altijd sterk en boven verwachting.

"De winstresultaten blijven sterk en de vooruitzichten tonen aan dat de deltavariant [ van het coronavirus] het herstel tot nu toe niet beïnvloedt", aldus marktstrateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers. "Dat geeft de markt vertrouwen dat het herstel zal doorzetten."

De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 71,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,3 procent duurder.

Begin deze week daalde de olieprijs nog flink, nadat de OPEC en zijn bondgenoten een akkoord bereikten over het opvoeren van de productie. Inmiddels heeft WTI de weg omhoog weer gevonden.

Volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management is het OPEC+ akkoord positief als het gaat om het voorkomen van een mogelijke leveringsoorlog en "creëert het een structuur om aanpassingen door te voeren als de marktomstandigheden veranderen."

De risico's op korte termijn zijn nu echter "verplaatst naar de vraagzijde en de potentiële impact van nieuwe lockdowns door de deltavariant", aldus Cieszynski. Hoewel de impact van elke lockdown kleiner wordt, is het een voortdurende reminder dat de weg naar herstel vol hobbels zit, volgens de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Texas Instruments sloot ruim 5 procent lager, nadat de chipmaker woensdagavond beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. De outlook voor het lopende kwartaal is volgens marktvolgers evenwel aan de lage kant.

Dow heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 1,9 miljard dollar op een omzet van 13,9 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 2,72 dollar per aandeel. Het chemiebedrijf presteerde daarmee beter dan verwacht. Het aandeel steeg meer dan een procent.

AT&T heeft in het tweede kwartaal een nettowinst geboekt van 1,87 miljard dollar, ofwel 0,21 dollar per aandeel, op een omzet van 44 miljard dollar. Het aandeel steeg licht.

American Airlines heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet flink zien stijgen en zelfs een heel kleine winst geboekt. In het lopende derde kwartaal zal de capaciteit vermoedelijk wel nog altijd 15 tot 20 procent lager liggen dan in dezelfde periode in 2019. Dat leidt vermoedelijk tot een omzetverlies van ongeveer 20 procent. American Airlines daalde ruim een procent.

Abbott Laboratories heeft in het tweede kwartaal de resultaten flink zien stijgen en handhaafde de jaaroutlook. Het aandeel verloor ruim een half procent.

Biogen heeft donderdag bij de halfjaarcijfers de outlook voor heel dit jaar verhoogd, ondanks een flinke omzetdaling in het tweede kwartaal. Dit kwam vooral doordat de verkoop van behandelingen tegen MS met 24 procent daalde. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

S&P 500 index 4.367,48 (+0,2%)

Dow Jones index 34.823,35 (+0,1%)

Nasdaq Composite 14.684,60 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225 27.548,00 (slotstand 21 juli)

Shanghai Composite 3.551,55 (-0,7%)

Hang Seng 27.448,23 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1769. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1775.

USD/JPY Yen 110,24

EUR/USD Euro 1,1769

EUR/JPY Yen 129,74

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse beurs gesloten

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Basic-Fit - Halfjaarcijfers (NL)

07:00 Signify - Halfjaarcijfers (NL)

08:00 Vodafone - Trading statement (VK)

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)