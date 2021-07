Intel overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Intel Corp heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogt de outlook voor heel 2021, Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chipreus. CEO Pat Gelsinger, sinds februari aan het roer, heeft de zware taak om van Intel weer een belangrijke speler te maken in de halfgeleiderindustrie, te midden van een hevige Aziatische concurrentie van bedrijven als TSMC en Samsung. Hij onthulde eerder al plannen om in Europa te investeren en Intel wil ook in de Verenigde Staten flink uitbreiden. Intel zou gesprekken voeren om GlobalFoundries over te nemen voor 30 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal recent. Dat zou de grootste overname ooit zijn voor Intel. "Onze resultaten over het tweede kwartaal laten zien dat ons momentum toeneemt, onze uitvoering verbetert en dat klanten ons blijven kiezen voor leiderschapsproducten", zei Gelsinger donderdag in een toelichting op de cijfers. In het tweede kwartaal bleef de omzet nagenoeg stabiel rond 19,6 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 17,8 miljard dollar. De nettowinst kwam ook stabiel uit op 5,1 miljard dollar en daarmee boven de 4,2 miljard dollar die analisten voorspelden. De winst per aandeel bedroeg 1,24 dollar en lag daarmee op jaarbasis 4 procent hoger. De opbrengsten bij de tak voor datacenter chips daalde met 9 procent, terwijl de PC-tak een 6 procent hogere omzet behaalde. Outlook Voor het derde kwartaal rekent Intel op een omzet van 19,1 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,08 dollar. Analisten rekenden echter op 1,09 dollar. Voor heel 2021 voorspelt het bedrijf nu een omzet van 77,6 miljoen dollar en een winst per aandeel van 4,09 dollar. Eerder ging Intel uit van een omzet van 77 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,00 dollar. In de nabeurshandel verloor het aandeel Intel 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

