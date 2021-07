Wall Street weet iets te stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen schommelden donderdag tussen winst en verlies en sloten uiteindelijk licht hoger. De S&P 500 index steeg 0,2 procent naar 4.367,48 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.823,35 punten en de Nasdaq ging 0,4 procent hoger bij een slot van 14.684,60 punten. Donderdag bleek het aantal nieuwe steunaanvragen onverwacht gestegen. Waar door economen was gerekend op een daling naar 350.000 aanvragen, werd er een stijging van 51.000 nieuwe aanvragen gemeld. Daarmee kwam het aantal aanvragen afgelopen week uit op 419.000. Verder bleek de Chicago Fed National Activity Index in juni gedaald, na een stijging in mei. De index daalde van +0,29 naar +0,09. Daarmee wijst de index nog wel altijd nipt op een groei boven het historisch gemiddelde. "Wat volatiliteit [in macrodata] was te verwachten", volgens macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management. De cijfers over de arbeidsmarkt lijken te suggereren dat de Federal Reserve de geldkraan langer open kan houden. "Door de gemengde macrodata staan ze niet zo onder druk om te gaan taperen", aldus Galy. Na een zwakke weekstart lijkt Wall Street inmiddels de weg omhoog weer voorzichtig te vinden. Daarbij zijn kwartaalcijfers nog altijd sterk en boven verwachting. "De winstresultaten blijven sterk en de vooruitzichten tonen aan dat de deltavariant [ van het coronavirus] het herstel tot nu toe niet beïnvloedt", aldus marktstrateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers. "Dat geeft de markt vertrouwen dat het herstel zal doorzetten." De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1775. De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 71,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,3 procent duurder. Begin deze week daalde de olieprijs nog flink, nadat de OPEC en zijn bondgenoten een akkoord bereikten over het opvoeren van de productie. Inmiddels heeft WTI de weg omhoog weer gevonden. Volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management is het OPEC+ akkoord positief als het gaat om het voorkomen van een mogelijke leveringsoorlog en "creëert het een structuur om aanpassingen door te voeren als de marktomstandigheden veranderen." De risico's op korte termijn zijn nu echter "verplaatst naar de vraagzijde en de potentiële impact van nieuwe lockdowns door de deltavariant", aldus Cieszynski. Hoewel de impact van elke lockdown kleiner wordt, is het een voortdurende reminder dat de weg naar herstel vol hobbels zit, volgens de marktkenner. Bedrijfsnieuws Texas Instruments sloot ruim 5 procent lager, nadat de chipmaker woensdagavond beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. De outlook voor het lopende kwartaal is volgens marktvolgers evenwel aan de lage kant. Dow heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 1,9 miljard dollar op een omzet van 13,9 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 2,72 dollar per aandeel. Het chemiebedrijf presteerde daarmee beter dan verwacht. Het aandeel steeg meer dan een procent. AT&T heeft in het tweede kwartaal een nettowinst geboekt van 1,87 miljard dollar, ofwel 0,21 dollar per aandeel, op een omzet van 44 miljard dollar. Het aandeel steeg licht. American Airlines heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet flink zien stijgen en zelfs een heel kleine winst geboekt. In het lopende derde kwartaal zal de capaciteit vermoedelijk wel nog altijd 15 tot 20 procent lager liggen dan in dezelfde periode in 2019. Dat leidt vermoedelijk tot een omzetverlies van ongeveer 20 procent. American Airlines daalde ruim een procent. Abbott Laboratories heeft in het tweede kwartaal de resultaten flink zien stijgen en handhaafde de jaaroutlook. Het aandeel verloor ruim een half procent. Biogen heeft donderdag bij de halfjaarcijfers de outlook voor heel dit jaar verhoogd, ondanks een flinke omzetdaling in het tweede kwartaal. Dit kwam vooral doordat de verkoop van behandelingen tegen MS met 24 procent daalde. Het aandeel steeg bijna 5 procent. Nabeurs publiceren Twitter en Intel de resultaten over het tweede kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

