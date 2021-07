Update: Acomo boekt hogere omzet en winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Amsterdam Commodities heeft het afgelopen halfjaar een hogere omzet en winst geboekt, na de overname van Tradin Organic eind 2020. Dat meldde de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten donderdag nabeurs.

CEO Allard Goldschmeding zei uitermate tevreden te zijn over de integratie van Trading Organic. Het afgelopen halfjaar was echter niet zonder hindernissen, zo blijkt in de toelichting van de bestuurder.

"Producten waren soms moeilijk verkrijgbaar en transporten werden vertraagd door de beperkte beschikbaarheid van zeecontainers en scheepscapaciteit met forse stijging van de transportkosten tot gevolg, die deels doorberekend konden worden aan klanten en deels door het bedrijf zelf gedragen werden", zei de bestuurder in een telefonische toelichting aan ABM Financial News. Hoewel Goldschmeding een stabilisering in de vrachttarieven ziet, verwacht hij dat dit ook in de tweede helft van het jaar een uitdaging zal blijven.

Het beschikbaar krijgen van producten speelde met name in Afrika en Azië, waar de delta-variant van het coronavirus stevig huis houdt. In een land als Sri Lanka leidde dit bijvoorbeeld tot problemen bij het plukken van thee.

Toch konden alle segmenten ondanks deze omstandigheden een hogere EBITDA rapporteren", zei Goldschmeding. "Ondanks de pandemie is de vraag toegenomen, wat zich uitte in een positieve ontwikkeling van de prijsniveaus", zei hij.

Acomo boekte in de eerste zes maanden van 2021 een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 53,4 miljoen euro, in vergelijking met 28,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 28,6 miljoen euro, tegen 16,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2020.

De omzet steeg met 74 procent van 356,8 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 620,2 miljoen euro het afgelopen halfjaar.

Daarvan was het recent overgenomen Tradin Organic goed voor een EBITDA van 17,7 miljoen euro op een omzet van 236 miljoen euro.

Daarnaast wijst Goldschmeding op het feit dat de op het oog stabiele omzetontwikkelingen bij de segmenten eetbare zaden en thee het resultaat zijn van negatieve valuta-effecten vanwege de zwakkere positie van de dollar ten opzichte van de euro. Voor deze effecten steeg de omzet van eetbare zaden met 7 procent, terwijl de omzet van thee met 8 procent toenam.

Acomo keert dit jaar geen interimdividend uit. Het bedrijf gebruikt de beschikbare vrije kasstroom om leningen aangegaan voor de overname van Tradin Organic af te lossen. "Aan het eind van het jaar neemt Acomo de balans op en wordt besloten of eventueel een finaal dividend uitgekeerd kan worden", zei Goldschmeding.

Outlook

Aangezien het lastig is om de impact van de coronacrisis gedurende de rest van het jaar te voorspellen, gaf de handelsonderneming geen outlook af.

Het aandeel Acomo sloot donderdag vlak op 22,75 euro.

