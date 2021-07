Acomo boekt hogere omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amsterdam Commodities heeft het afgelopen halfjaar een hogere omzet en winst geboekt, na de overname van Tradin Organic eind 2020. Dat meldde de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten donderdag nabeurs. CEO Allard Goldschmeding zei uitermate tevreden te zijn over de integratie van Trading Organic. Het afgelopen halfjaar was echter niet zonder hindernissen, zo blijkt in de toelichting van de bestuurder. "Producten waren soms moeilijk verkrijgbaar en transporten werden vertraagd door de beperkte beschikbaarheid van zeecontainers en scheepscapaciteit. Toch konden alle segmenten ondanks deze omstandigheden een hogere EBITDA rapporteren", zei Goldschmeding. Acomo boekte in de eerste zes maanden van 2021 een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 53,4 miljoen euro, in vergelijking met 28,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 28,6 miljoen euro, tegen 16,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2020. De omzet steeg met 74 procent van 356,8 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 620,2 miljoen euro het afgelopen halfjaar. Acomo keert dit jaar geen interimdividend uit. Het bedrijf gebruikt de beschikbare vrije kasstroom om leningen aangegaan voor de overname van Tradin Organic af te lossen. Outlook Aangezien het lastig is om de impact van de coronacrisis gedurende de rest van het jaar te voorspellen, gaf de handelsonderneming geen outlook af. Het aandeel Acomo sloot donderdag vlak op 22,75 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

