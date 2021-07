Recordwinst voor Nucor

(ABM FN-Dow Jones) Nucor heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt dankzij een ruimschootse verdubbeling van de omzet. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse staalreus.

Nucor boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van iets meer dan 1,5 miljard dollar, ofwel 5,05 dollar per aandeel, in vergelijking met 109 miljoen dollar of 0,36 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Aangepast voor bepaalde posten bedroeg de winst per aandeel 5,04 dollar. Nooit eerder in de geschiedenis van Nucor behaalde het zo'n hoge kwartaalwinst.

De omzet verdubbelde dan ook van 4,3 miljard in het tweede kwartaal van 2020 naar 8,8 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Deze stijging is met name het resultaat van een hogere verkoopprijs per ton staal. Deze steeg op kwartaalbasis met 21 procent en op jaarbasis met 25 procent.

Outlook

Nucor verwacht voor het derde kwartaal opnieuw een recordwinst, "nu de vraag robuust blijft en feitelijk alle eindmarkten die we bedienen groeien", zei CEO Leon Topalian van de staalreus in een toelichting.

Het aandeel lijkt donderdag bijna een procent hoger te gaan openen.