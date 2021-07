Wall Street vlak van start Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag circa een half uur voor de openingsbel op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden onveranderd en de Nasdaq lijkt 0,1 procent hoger van start te gaan. Aandelen hebben na de koersdreun op maandag hun maandenlange rally alweer hervat, waardoor het grootste deel van de verliezen van begin van de week al weer zijn goedgemaakt. "De winsten blijven sterk en de vooruitzichten tonen aan dat de deltavariant van het coronavirus het herstel tot nu toe niet beïnvloedt", zei marktanalist Esty Dwek van Natixis Investment Managers. "Dat geeft de markt vertrouwen dat het herstel kan doorzetten", voegde Dwek toe. Voorbeurs bleek het aantal nieuwe steunaanvragen onverwacht gestegen. Waar door economen was gerekend op een daling naar 350.000 aanvragen, werd er een stijging van 51.000 nieuwe aanvragen gemeld. Daarmee kwam het aantal aanvragen afgelopen week uit op 419.000. Verder bleek de Chicago Fed National Activity Index in juni gedaald, na een stijging in mei. De index daalde van +0,29 naar +0,09. Daarmee wijst de index nog wel altijd nipt op een groei boven het historisch gemiddelde. Later vanmiddag volgen nog de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren. Ondertussen is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank bekend en licht voorzitter Christine Lagarde deze nu toe in een persconferentie. De rentes bleven zoals verwacht ongemoeid, net als de steunprogramma's. Wel werd de forward guidance, zoals voorzien, aangepast. "Wat de centrale bank in zijn guidance impliceert is dat ze willen zien dat de inflatie boven de 2 procent komt en daar wat langer, zeg bijvoorbeeld een jaar, blijft", aldus econoom Elwin de Groot van Rabobank. Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot dat de rente langer laag blijft dat de markt eerder had verwacht. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde licht naar 1,274 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1795. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1791 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1792 op de borden. De olieprijs kwam donderdagmiddag nauwelijks van zijn plek. Een bitcoin werd een paar procent duurder op 32.095 dollar. Bedrijfsnieuws Texas Instruments noteerde voorbeurs 4,0 procent lager, nadat de chipmaker woensdagavond beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. De outlook voor het lopende kwartaal is volgens marktvolgers evenwel aan de lage kant. Dow heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 1,9 miljard dollar op een omzet van 13,9 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 2,72 dollar per aandeel. Het chemiebedrijf presteerde daarmee beter dan verwacht. Het aandeel noteerde voorbeurs ruim een procent hoger. AT&T heeft in het tweede kwartaal een nettowinst geboekt van 1,87 miljard dollar, ofwel 0,21 dollar per aandeel, op een omzet van 44 miljard dollar. Het aandeel won voorbeurs bijna een procent. American Airlines heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet flink zien stijgen en zelfs een heel kleine winst geboekt. In het lopende derde kwartaal zal de capaciteit vermoedelijk wel nog altijd 15 tot 20 procent lager liggen dan in dezelfde periode in 2019. Dat leidt vermoedelijk tot een omzetverlies van ongeveer 20 procent. American Airlines daalt bij opening vermoedelijk ruim 1,5 procent. Abbott Laboratories heeft in het tweede kwartaal de resultaten flink zien stijgen en handhaafde de jaaroutlook. Het aandeel lijkt nipt te gaan dalen. Biogen heeft donderdag bij de halfjaarcijfers de outlook voor heel dit jaar verhoogd, ondanks een flinke omzetdaling in het tweede kwartaal. Dit kwam vooral doordat de verkoop van behandelingen tegen MS met 24 procent daalde. Het aandeel Biogen opent vermoedelijk meer dan een procent hoger. Nabeurs publiceren Twitter en Intel de resultaten over het tweede kwartaal. Beide aandelen lijken iets lager van start te gaan. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent hoger op 4.358,69 punten. De Dow Jones index eindigde 0,8 procent in het groen op 34.798,00 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 14.631,95 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

