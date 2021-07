Beursblik: rentebesluit ECB geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank was in lijn van de verwachtingen. Dit zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank donderdag in een reactie tegen ABM Financial News. Dat de centrale bank zijn forward guidance zou aanpassen, was volgens de marktanalist geen verrassing, aangezien de ECB recent zijn inflatiedoel heeft vastgesteld op 2 procent. "Wat de centrale bank in zijn guidance impliceert is dat ze willen zien dat de inflatie boven de 2 procent blijft en daar wat langer, zeg bijvoorbeeld een jaar, blijft", aldus De Groot. Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot dat de rente langer laag blijft dat de markt eerder had verwacht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

