Zwarte cijfers voor American Airlines Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet flink zien stijgen en zelfs een heel kleine winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De omzet steeg op jaarbasis van 1,6 miljard naar 7,5 miljard dollar. Op kwartaalbasis stegen de inkomsten met 87 procent. De kosten stegen op jaarbasis echter ook hard, van 4,1 naar 7,0 miljard dollar. Daardoor restte er onder de streep een heel kleine winst van 19 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2020 leed American Airlines nog een verlies van 2,1 miljard dollar. Indien bijzondere posten, en dan vooral de staatssteun, buiten beschouwing worden gelaten, dan leed American Airlines overigens een kwartaalverlies van 1,1 miljard dollar. American Airlines had aan het einde van het kwartaal 21,3 miljard dollar aan liquiditeiten. Dat is meer dan de 19,5 miljard dollar waarop de maatschappij zelf had gerekend. De luchtvaartmaatschappij sloot het eerste kwartaal af met 17,3 miljard dollar in de kas. Afgelopen kwartaal kwam er per dag gemiddeld 1 miljoen dollar meer cash binnen dan dat er wegstroomde. Outlook In het lopende derde kwartaal zal de capaciteit vermoedelijk 15 tot 20 procent lager liggen dan in dezelfde periode in 2019. Dat leidt vermoedelijk tot een omzetverlies van ongeveer 20 procent. De marge zal, exclusief bijzondere posten, tussen de 3 en 7 procent negatief zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.