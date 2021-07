AT&T ziet resultaten fors stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het tweede kwartaal goede resultaten geboekt en verhoogde ook de outlook. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. De omzet steeg met 7,6 procent naar 44,0 miljard dollar. De gemiddelde analist mikte op een omzet van 42,5 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met liefst 23,5 procent van 0,17 naar 0,21 dollar. Op aangepaste basis kwam de winst per aandeel uit op 0,89 dollar, tegenover 0,83 dollar per aandeel. Ook dit is beter dan verwacht. De consensus samengesteld door FactSet rekende op 0,79 dollar per aandeel. AT&T boekte een operationele kasstroom van 10,9 miljard dollar. De investeringen bedroegen 4,0 miljard dollar. Dit bracht de vrije kasstroom op 7,0 miljard dollar. "We zijn tevreden met onze prestaties en het momentum is sterk", concludeerde CEO John Stankey van AT&T. De topman benadrukte dat het bedrijf nu al vier kwartalen op een "goede aanwas van klanten" kent voor mobiel, glasvezel en HBO Max. Outlook AT&T rekent voor het hele boekjaar op een omzetgroei van 2 tot 3 procent en de aangepaste winst per aandeel zal met enkele procenten tot maximaal 5 procent stijgen. De vrije kasstroom zal dit jaar op 27 miljard dollar uitkomen. Bij de cijfers over het eerste kwartaal ging het telecombedrijf uit van een omzetgroei van enkele procenten en een vlakke winstontwikkeling. De vrije kasstroom werd toen nog geschat op 26 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

