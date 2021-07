Beursblik: lagere inkomsten Flow Traders verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal de inkomsten en de winst zien terugvallen in vergelijking tot de eerste drie maanden van dit jaar. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de Amsterdamse flitshandelaar. Een consensus opgesteld door Flow Traders zelf en ingezien door ABM Financial News wijst op netto handelsinkomsten van 90,0 miljoen euro. Dat was een jaar terug 230 miljoen euro. De consensus rekent verder voor het afgelopen kwartaal op een EBITDA van 39 miljoen euro, een EBIT van 35 miljoen euro en een nettowinst van 29 miljoen euro. In de eerste drie maanden van dit jaar behaalde Flow Traders 142,2 miljoen euro aan handelsinkomsten, dat was bijna 30 miljoen euro meer dan analisten hadden verwacht. Dat was echter nog altijd flink minder dan de 495 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020, toen het uitbreken van de coronapandemie zorgde voor koortsachtige handel. In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de EBITDA 79,3 miljoen euro en kwam de nettowinst uit op 61,6 miljoen euro, hetgeen ook hoger was dan verwacht. De analisten mikten op een winst van 41,9 miljoen euro. Flow Traders opent vrijdag voorbeurs de boeken. Donderdag rond lunchtijd noteerde het aandeel 0,9 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

