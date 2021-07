Valuta: markt wacht op ECB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Valutahandelaren zijn donderdag in afwachting van het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank. In aanloop naar de vergadering noteerde de euro/dollar op 1,1798. De focus ligt vanmiddag op de forward guidance en het specifieke inflatiedoel dat de centrale bank onlangs bekendmaakte. Een paar weken geleden maakte de ECB bekend dat het haar inflatiedoel vastzet op 2 procent. Eerder mikte de centrale bank nog op een inflatiedoelstelling van onder, maar dicht bij 2 procent. De nieuwe strategie geeft de ECB de ruimte om het accommoderende monetaire beleid langer aan te houden in een poging de inflatie op het gewenste niveau te krijgen. "De komende vergadering van de ECB zal meer licht werpen op deze nieuwe richtlijnen en daarnaast zal ook worden besproken hoe het beleid er de rest van de zomer uit zal zien", aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe die met dat laatste doelt op de forward guidance voor het monetaire beleid. Sammani vindt de vergadering donderdag vooral een "geloofwaardigheidstest" voor de ECB. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank wees erop dat de ECB vandaag geen nieuwe economische ramingen zal overleggen. Daarvoor is het wachten tot de vergadering in september. Vermoedelijk is het daarom wachten tot die vergadering alvorens de ECB aangeeft dat de inkopen onder het PEPP na maart 2022 niet worden voortgezet. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

