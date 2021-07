Beursblik: Sligro schiet nipt tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de omzet van Sligro in het tweede kwartaal al een stuk beter was dan in het eerste kwartaal, schoot het groothandels- en foodservicebedrijf toch wat tekort. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag. "We hadden op iets meer gerekend", aldus de analist. De EBITDA oogt volgens hem een stuk sterker dan verwacht, maar exclusief overheidssteun en een desinvestering is het resultaat conform verwachting. De vrije kasstroom noemde De Boer sterk en de analist ziet geen problemen meer rond de balans of de financiering. "Zeker niet nu de marktontwikkelingen aantrekken." Volgens de analist is het geen verrassing dat Sligro geen dividend uitkeert over 2021, vanwege de overheidssteun die het ontving. Degroof verwacht geen aanpassingen te hoeven doen aan de taxaties voor de omzet en EBITDA, maar de ramingen voor de schuld zullen wel worden verlaagd. Degroof Petercam handhaafde het Reduceren advies op Sligro met een koersdoel van 17,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 3,2 procent tot 23,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

