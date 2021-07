Beursblik: nog steeds rugwind voor Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell heeft nog steeds de wind in de rug. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de halfjaarcijfers van de fietsenfabrikant op vrijdag. De coronacrisis heeft Accell goed gedaan, al zal de fietsenfabrikant in de eerste helft van dit jaar wel last hebben gehad van tekorten door een verstoring van de aanvoerketen. ING mikt op een halfjaaromzet van 631 miljoen euro, hetgeen een daling op jaarbasis betekent van 6,8 procent. Vooral een lagere omzet uit de fietsdivisie drukt op de resultaten, ondanks een sterke onderliggende vraag naar e-bikes. De EBIT kan uitkomen op 40,1 miljoen euro tegen 45,1 miljoen euro een jaar eerder en 29,6 miljoen euro in de tweede helft van 2020. ING zegt in de halfjaarrapportage vooral te kijken naar de vooruitgang op het gebied van het verhogen van de capaciteit en naar de visie van het bestuur op het consumentengedrag in de afgelopen maanden nu de coronarestricties worden afgebouwd. Ook is Hollestelle benieuwd naar de status van de overheidsleningen. De analist verwacht dat Accell deze leningen in de tweede helft van dit jaar zal terugbetalen, waardoor de restricties rond het uitkeren van dividend komen te vervallen. "Ondanks een uitdagende outlook op korte termijn, verwachten we dat de verstoringen in de toeleveringsketen in de komende maanden worden opgelost en dat Accell zijn doelstellingen op middellange termijn in 2022 zal behalen", aldus Hollestelle. Accell mikt voor 2022 op een omzet van 1,45 miljard euro en een EBIT-marge van meer dan 8 procent. ING heeft een koopadvies op Accell met een koersdoel van 52,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

