Beursblik: aandacht voor uitrol nieuwe clubs Basic-Fit

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht bij de halfjaarcijfers van Basic-Fit zal vrijdag vooral uitgaan naar de liquiditeitspositie en de uitrol van nieuwe clubs, nadat de uitbater van fitnessclubs in juni daar nog geld voor ophaalde. In juni haalde Basic-Fit met een emissie krap 304 miljoen euro op. ING berekende dat de liquiditeitspositie aan het einde van het tweede kwartaal circa 360 miljoen euro bedroeg. ING verwacht dat het bedrijf de opbrengsten zal gebruiken voor kleine overnames en de uitrol van nieuwe clubs. Basic-Fit bevestigde zelf ook dat het wel nieuwe clubs wil openen, nu het grootste deel van de bestaande clubs niet langer dicht is als gevolg van de coronamaatregelen. In juni verwacht de uitbater van fitnessclubs 68 nieuwe clubs te hebben geopend. In heel 2021 zullen er naar verwachting 105 clubs bijkomen, waardoor het totale aantal clubs tot 1.010 zal stijgen. Mogelijk zal Basic-Fit deze doelen bevestigen in de publicatie van de halfjaarcijfers. In het eerste kwartaal werden geen nieuwe clubs geopend. Het grootste risico blijft volgens analisten van RBC de coronacrisis en wat dit uiteindelijk doet met het sportgedrag van de leden van de fitnessketen. Indien de coronacrisis goed verteerd wordt, dan menen de analisten dat het grootste risico in de uitrol van nieuwe clubs ligt. Mogelijk komen die op minder aantrekkelijke locaties te staan en realiseren ze minder rendement dan de huidige locaties van de keten. Naast de halfjaarcijfers, zullen beleggers ook afwachten op een beleggerdag op 4 november. Dan zal Basic-Fit meer inzicht geven in de doelen op middellange termijn. De analistenconsensus rekent voor 2021 op een omzet van 351 miljoen euro en een EBIT-verlies van 156 miljoen euro. Netto lijdt de keten volgens de analisten dit jaar een verlies van 163 miljoen euro. Onderliggend zal het verlies blijven steken op 71 miljoen euro. Verder denken de analisten dat er eind dit jaar 1.007 clubs open zijn en Basic-Fit 2,45 miljoen leden heeft. ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 45,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

