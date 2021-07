Beursblik: herstel bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in de eerste helft van 2021 een herstel laten zien. Dit oordeelde analist Hans D'Haese van ING donderdag. Sligro boekte een omzet van 788 miljoen euro, hetgeen meer was dan de consensus van 782 miljoen en ook meer dan de schatting van ING van 777 miljoen euro. De omzet lag op jaarbasis desalniettemin16,5 procent lager. Ondanks de omzetdaling steeg de EBITDA met 8 miljoen tot 35 miljoen euro tegenover een consensusverwachting van 25 miljoen euro. ING mikte op 27 miljoen euro. Op EBIT-niveau presteerde Sligro conform de verwachting van ING. Onder de streep restte een verlies van 4 miljoen euro, waar de consensus mikte op een verlies van 15 miljoen euro. Sligro richt zich volgens ING volledig op het herstel van diverse consumentendivisies in de tweede helft van dit jaar, maar er blijft onzekerheid over bedrijfscatering, evenementen en onderwijs. Concrete uitspraken over de resultaten in het tweede halfjaar werden door Sligro niet gedaan. "Maar na sterke cijfers, zijn we van mening dat de markt de verwachtingen voor heel 2021 opwaarts moet bijstellen", aldus D'Haese. ING heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,5 procent tot 23,55 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

