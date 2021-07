Stijgende resultaten Hydratec Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec heeft in de eerste zes maanden van 2021 de omzet en de winst flink zien stijgen. Dit meldde de industriële onderneming uit Amersfoort donderdag voorbeurs. "We zijn het jaar goed begonnen. In de verschillende markten zijn manieren gevonden om met de wereldwijde uitbraak van Covid-19 om te gaan. Natuurlijk brengt de pandemie nog wel extra onzekerheden met zich mee, maar wij verwachten ook een goed tweede helft van 2021", aldus CEO Bart Aangenendt van Hydratec in een toelichting. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 19 procent tot 120 miljoen euro. De EBIT steeg ook, van 3,3 naar 9,6 miljoen euro. Netto leverde dit Hydratec een winst op van 6,7 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2020 was er een verlies van ruim een half miljoen euro. Hydratec keert een interimdividend uit van 2,10 euro per aandeel, in lijn met het dividendbeleid van een payout ratio van minimaal 40 procent. Bij de toekenning van het dividend wees Hydratec op "de sterke financiële positie, verbeterde liquiditeit, het goede resultaat over het eerste half jaar, en de vooruitzichten". De solvabiliteit was per 30 juni 35,3 procent tegen 31,8 procent eind 2020. Outlook "Op basis van de goede resultaten over de eerste helft van het jaar en het goed gevulde orderboek bij Industrial Systems verwachten wij ook goede resultaten over het tweede halfjaar van 2021", aldus Hydratec, dat nog wel waarschuwde voor de onzekerheid die de coronacrisis oplevert voor de divisie Plastic Components. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

