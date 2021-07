Omzetgroei Unilever valt minder terug dan voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw gegroeid, maar wel in een iets minder hoog tempo dan aan begin van dit jaar. Dit bleek donderdag uit de cijfers die de fabrikant van onder meer Axe, Lipton en De Vegetarische Slager voorbeurs publiceerde.

Unilever zag de omzet stijgen van 13,3 naar 13,5 miljard euro. Onderliggend betekende dit een omzetgroei van 5,0 procent. Van die groei was 3,3 procentpunt te danken aan hogere volumes en de rest aan prijsverhogingen. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet onderliggend juist nog met 0,3 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar boekte Unilever echter een onderliggende groei van 5,7 procent. Dat was toen veel meer dan de 3,9 procent waarop de consensus rekende.

Analisten rekenden voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 13,4 miljard euro met een onderliggende groei van 4,8 procent.

Afgelopen kwartaal behaalde de tak Beauty & Personal Care een onderliggende groei van 4,2 procent. Home Care was goed voor 3,2 procent en Food & Refreshment zelfs voor 6,8 procent.

Verder verdiende Unilever in de eerste jaarhelft 3,4 miljard euro, nipt minder dan de 3,5 miljard euro in de eerste zes maanden van 2020. Operationeel daalde de winst van 4,7 naar 4,4 miljard euro, wat een marge opleverde van 18,8 procent, een afname van 1 procentpunt. Die daling schreef Unilever toe aan investeringen in diens merken en hogere grondstofprijzen.

Voor de eerste helft van 2021 werd door de analisten een operationele winst voorzien van 4,8 miljard euro en een nettowinst van 3,5 miljard euro, of 3,2 miljard euro toewijsbaar aan de aandeelhouders.

Unilever zag de online verkoop met 50 procent groeien en inmiddels is dit kanaal goed voor 11 procent van de totale omzet.

Outlook

CEO Alan Jope sprak in een toelichting van een goede eerste jaarhelft.

Nieuwe coronarestricties raakten India, maar minder hevig dan vorig jaar, aldus Unilever. In China zette de opwaartse trend door, hoewel het groeitempo van voor de coronacrisis nog niet is bereikt.

De Noord-Amerikaanse en Europese markt krompen in het tweede kwartaal, maar met een moeilijke vergelijkingsbasis, benadrukte Unilever. Vorig jaar profiteerde Unilever in het tweede kwartaal juist van de coronacrisis.

De markten in Latijns-Amerika groeien, "maar onder moeilijke omstandigheden". In Zuidoost-Azië blijven de omstandigheden ook lastig en in Indonesië zijn grote delen van het land weer op slot gegaan na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen.

Topman Jope is ervan overtuigd dat Unilever dit jaar een onderliggende omzetgroei zal realiseren die "ruim" binnen de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent valt, "ondanks een moeilijkere vergelijkingsbasis in de tweede helft".

Verder denkt de CEO dat de onderliggende operationele marge dit jaar grofweg vlak zal blijven, na de daling in de eerste zes maanden. Bij de update over het eerste kwartaal rekende Unilever nog op een "kleine stijging" van de marge in 2021.

Voor heel dit jaar wordt de onderliggende groei door de analisten ingeschat op 4,1 procent, met 2,4 procentpunt voor rekening van hogere volumes.