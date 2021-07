Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent. Op Wall Street klommen de hoofdindices woensdagavond krap 1 procent en de Aziatische beurzen noteren daarnaast vanochtend overtuigend hoger. Vanmiddag staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de agenda.

Woensdag steeg de AEX al 1,6 procent naar 733,74 punten.

Bij aanvang van de handelsweek leken beleggers nog onder de indruk van de snel stijgende deltabesmettingen en de internationale aandelenmarkten stonden dan ook flink onder druk. Dinsdag en woensdag werden deze zorgen echter al weer overboord gegooid, gesteund door een sterke start van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen.

Op Wall Street rapporteerden tot nu toe 15 procent van de ondernemingen die zijn opgenomen in de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500 index, waarvan maar liefst 88 procent de winstverwachting van analisten wist te overtreffen. Circa 84 procent van de bedrijven overtrof daarnaast de omzetverwachting.

Vandaag gaat de aandacht in New York onder meer uit naar American Airlines, AT&T, Twitter en chipproducent Intel. Op Beursplein 5 overleggen vanochtend onder meer Unilever en Aalberts cijfers.

Marktanalist Ryan Detrick LPL Financial waarschuwde er wel voor dat beleggers erg verwend zijn door het recente koersverloop op de aandelenmarkten

“Het is ongelooflijk, maar sinds oktober hebben we geen terugval meer gezien van meer dan 5 procent. Hoewel we er vast van overtuigd zijn dat deze bullmarkt springlevend is, moeten we onszelf niet voor de gek houden door te denken dat de bomen tot in de hemel blijven groeien. De risico’s nemen ongetwijfeld toe naarmate we de lastige maanden van augustus en september ingaan”, aldus Detrick.

Azië en olie

In Azië, waar de Japanse beurs vandaag en morgen de deuren gesloten houdt, noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen. Afgetekend koploper is de beurs in Hongkong met een winst van bijna 2 procent.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot daarnaast woensdag 4,6 procent hoger op 70,30 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week, na negen opeenvolgende weken van dalingen, zijn gestegen. Maandag stond de future met een daling van 7,5 procent nog flink onder druk door vrees dat de oprukkende deltavariant van het coronavirus kan leiden tot reisbeperkingen.

Rentebesluit ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt vanmiddag om 13:45 uur zijn rentebesluit bekend. Aanpassingen worden niet verwacht en beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van president Christine Lagarde om 14:30 uur.

Lagarde heeft al aangekondigd om vanmiddag een vooruitblik op het monetaire beleid af te geven. Recent gaf de ECB al aan niet langer te streven naar een inflatie van dichtbij, maar lager dan 2 procent, maar juist naar een inflatie van precies 2 procent.

Beleggers hebben vandaag naast een stroom aan bedrijfscijfers en het rentebesluit van de ECB ook aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de bestaande woningverkopen in de VS in juni en de index van leidende indicatoren in de VS in juni.

Bedrijfsnieuws

Aalberts presteerde in de eerste zes maanden van 2021 flink beter dan verwacht, dankzij het geleidelijke economisch herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten. De omzet steeg autonoom met 20,1 procent naar 1,51 miljard euro. De analistenconsensus mikte op een omzet van 1,43 miljard euro, met een autonome groei van 12 procent. De winst voor amortisatie verdubbelde bijna van 86 naar 169 miljoen euro.

Sligro heeft in de eerste helft van 2021 minder omgezet als gevolg van de coronacrisis. De omzet daalde in de eerste zes maanden met 16,5 procent tot 788 miljoen euro, van 943 miljoen een jaar eerder. De daling is grofweg conform de verwachting van analisten. Het EBITDA resultaat verbeterde van 27 tot 35 miljoen euro. Netto leed Sligro verlies.

Marel boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 23,3 miljoen euro, tegenover 30,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg echter van 305,7 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar naar 327,5 miljoen in het afgelopen kwartaal. De analistenconsensus rekende op een omzet van 343,5 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASML van 630,00 naar 670,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Analist Tammy Qiu wees op de kwartaalcijfers die ASML woensdag presenteerde. Die toonden een sterke orderinstroom voor EUV.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,8 procent tot 4.358,65 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.798,00 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 14.631,95 punten.