Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 37 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag ook al hoger gesloten, na het kleine herstel op dinsdag en de koersdreun aan het begin van de week.

De Europese aandelenmarkten stegen woensdag, waarbij de focus uitging naar kwartaalcijfers en het stijgende aantal coronabesmettingen wereldwijd. Met name reis-, vrijetijds- en retailbedrijven presteerden woensdag sterk.

"De markt staat voor een echte test: of de link tussen het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames verbroken is", zei marktanalist Peter van der Welle van Robeco. Desalniettemin verwacht Van der Welle dat de tweede fase van de heropening van de economie, waarbij obligatierendementen, economisch gevoelige aandelen en grondstoffen allemaal stegen, van start gaat zodra er meer duidelijkheid is over de deltavariant.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws



International Consolidated Airlines Group, de moedermaatschappij van British Airways, steeg 5,5 procent, EasyJet won 4,3 procent en cruisemaatschappij Carnival noteerde 9,9 procent hoger. Air France-KLM werd 2,9 procent duurder en Lufthansa won 1,9 procent.

Next won 8,1 procent, nadat de Britse retailer de winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogde en een speciaal dividend aankondigde.

SAP verhoogde de outlook voor dit jaar ook, ondanks dat de omzet en de operationele winst in het tweede kwartaal daalden. Het aandeel verloor desondanks in Frankfurt 2,5 procent. Daarmee was het vrijwel de enige daler op de Duitse beurs. Koploper was Deutsche Bank met een koerswinst van 4,3 procent.

Daimler zag in het tweede kwartaal de resultaten fiks hoger uitkomen dan de verwachtingen in de markt, zoals het vorige week al opmerkte in een tussentijdse update. Het aandeel steeg 1,0 procent.



Novartis heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen en de winst eveneens zien stijgen. De outlook voor 2021 werd gehandhaafd, waarmee Novartis onverminderd uitgaat van een omzetgroei tot 5 procent. Het aandeel eindigde 0,6 procent lager.

In Amsterdam was ASML een uitblinker na goed ontvangen kwartaalcijfers. Analisten merkten op dat uit de presentatie van ASML veel vertrouwen spreekt. Het aandeel steeg 3,1 procent.

Euro STOXX 50 4.026,68 (+1,8%)

STOXX Europe 600 453,97 (+1,7%)

DAX 15.422,50 (+1,4%)

CAC 40 6.464,48 (+1,9%)

FTSE 100 6.998,28 (+1,7%)

SMI 12.021,58 (+0,6%)

AEX 733,74 (+1,6%)

BEL 20 4.200,05 (+2,0%)

FTSE MIB 24.675,61 (+2,4%)

IBEX 35 8.567,00 (+2,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag min of meer vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten gaven daarmee een vervolg aan de koerstwinsten een dag eerder, nadat de beurzen maandag een forse tik kregen te verwerken vanwege zorgen over de verspreiding van de delta-variant van het coronavirus.

Beleggers schuiven daarmee hun zorgen over de economische effecten van de delta-variant van zich af, hoewel de markten naar verwachting zenuwachtig zullen blijven in aanloop naar de zomervakantiepiek. De markt ziet zich gesteund door een sterke start van het bedrijfsresultatenseizoen. Van de 60 S&P 500-fondsen, die tot dusver hun kwartaalcijfers publiceerden, overtrof 85 procent de verwachting van analisten.

Analisten koppelden het herstel van dinsdag aan de visie dat de verkoopgolf van maandag overdreven was. "Hoewel het erg moeilijk is om het verloop van de pandemie te voorspellen, verwachten we momenteel niet dat de verspreiding van de deltavariant een grote bedreiging zal vormen voor het economisch herstel, in ieder geval in de ontwikkelde wereld", zei econoom Bethany Beckett van Capital Economics.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 4,0 procent. De marktindex daalde van 727,5 naar 698,3.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 4,6 procent, ofwel 3,10 dollar, hoger op 70,30 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week, na negen opeenvolgende weken van dalingen, zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago activiteitenindex van juni, gevolgd door de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal zowel de omzet als de winst stevig zien stijgen en liet zich positiever uit over heel 2021. Coca-Cola rekent inmiddels voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 12 tot 14 procent. De winst per aandeel zal op vergelijkbare basis met 13 tot 15 procent groeien. Het aandeel steeg circa 1,3 procent.

Johnson & Johnson zag in het tweede kwartaal van 2021 de winst hoger dan verwacht uitkomen en vervolgens de jaaroutlook opnieuw verhoogd. Waar in april nog werd gerekend op een omzetgroei van 9,7 tot 10,9 procent, is dat nu 10,5 tot 11,5 procent. Het aandeel won 0,5 procent.

Ook Verizon deed in het tweede kwartaal van 2021 beter dan voorzien en stelde de outlook opwaarts bij. Het aandeel noteerde circa 0,8 procent hoger.

Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal van 2021 in tegenstelling tot vorig jaar weer zwarte cijfers geschreven en het daarmee ook beter gedaan dan voorzien. De outlook voor 2021 werd door de fabrikant herhaald. Het aandeel daalde bijna 7,0 procent.

Dinsdagavond na het klinken van de slotbel in New York, kwam Netflix al met cijfers. Afgelopen kwartaal kwamen er veel minder nieuwe abonnees bij dan in de eerste maanden van dit jaar. Netflix verwacht dat de tweede jaarhelft verbetering brengt. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees met een omzet van 4,78 miljard dollar. Analisten mikken echter op 5,5 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel verloor circa 3,9 procent.

S&P 500 index 4.358,69 (+0,8%)

Dow Jones index 34.798,00 (+0,8%)

Nasdaq Composite 14.631,95 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 27.548,00 (slotstand 21 juli)

Shanghai Composite 3.574,30 (+0,3%)

Hang Seng 27.705,25 (+1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1797. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1803 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1800 op de borden.

USD/JPY Yen 110,13

EUR/USD Euro 1,1797

EUR/JPY Yen 129,93

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse beurs gesloten

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juni (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Juli (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Juni (NL)

06:30 Werkloosheid - Juni (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juli (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Bel)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Chicago activiteitsindex - Juni (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 TechnipFMC - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

08:00 Unilever - Halfjaarcijfers (VK)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Dow Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)