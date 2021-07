Nederlandse consument trekt knip Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse consument heeft in mei meer gespendeerd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In mei 2021 hebben consumenten 8,8 procent meer besteed dan in mei 2020. Deze stijging is iets kleiner dan in april, toen de consumptie met 9,7 procent het sterkst groeide sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge groeicijfers in april en mei komen onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown, aldus het CBS. In mei 2021 besteedden consumenten nog wel 4,2 procent minder dan in mei 2019. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

