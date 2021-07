Texas Instruments overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, terwijl de outlook voor het lopende kwartaal volgens marktvolgers aan de conservatieve kant is van de marktconsensus. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse concern. Texas Instrument boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,93 miljard dollar in vergelijking met 1,38 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 2,05 dollar. De omzet steeg van 3,24 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020 naar 4,58 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zei zelf eerder te rekenen op een winst van 1,68 tot 1,92 dollar per aandeel, op een omzet van 4,13 tot 4,47 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,83 dollar per aandeel op een omzet van 4,36 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet Texas Instrument een winst van 1,87 tot 2,13 dollar per aandeel op een omzet van 4,40 tot 4,76 miljard dollar. Analisten rekenden op een nettowinst van 1,97 dollar per aandeel op een omzet van 4,6 miljard dollar. De markt reageerde teleurgesteld op de door het bedrijf zelf afgegeven outlook. Het aandeel Texas Instrument noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,4 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

