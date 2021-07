Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na het kleine herstel op dinsdag em de koersdreun aan het begin van de week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,7 procent tot 453,97 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,4 procent op 15.422,50 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,9 procent op 6.464,48 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,7 procent hoger op 6.998,28 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen woensdag, waarbij de focus uitging naar kwartaalcijfers en het stijgende aantal coronabesmettingen wereldwijd. Met name reis-, vrijetijds- en retailbedrijven presteerden woensdag sterk.

"De markt staat voor een echte test: of de link tussen het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames verbroken is", zei marktanalist Peter van der Welle van Robeco. Desalniettemin verwacht Van der Welle dat de tweede fase van de heropening van de economie, waarbij obligatierendementen, economisch gevoelige aandelen en grondstoffen allemaal stegen, van start gaat zodra er meer duidelijkheid is over de deltavariant.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1800. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1780 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1779 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 3,6 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week, na negen opeenvolgende weken te zijn gedaald, weer zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws



International Consolidated Airlines Group, de moedermaatschappij van British Airways, steeg 5,5 procent, EasyJet won 4,3 procent en cruisemaatschappij Carnival noteerde 9,9 procent hoger. Air France-KLM werd 2,9 procent duurder en Lufthansa won 1,9 procent.

Next won 8,1 procent, nadat de Britse retailer de winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogde en een speciaal dividend aankondigde.

SAP verhoogde de outlook voor dit jaar ook, ondanks dat de omzet en de operationele winst in het tweede kwartaal daalden. Het aandeel verloor desondanks in Frankfurt 2,5 procent. Daarmee was het vrijwel de enige daler op de Duitse beurs. Koploper was Deutsche Bank met een koerswinst van 4,3 procent.

Daimler zag in het tweede kwartaal de resultaten fiks hoger uitkomen dan de verwachtingen in de markt, zoals het vorige week al opmerkte in een tussentijdse update. Het aandeel steeg 1,0 procent.



Novartis heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen en de winst eveneens zien stijgen. De outlook voor 2021 werd gehandhaafd, waarmee Novartis onverminderd uitgaat van een omzetgroei tot 5 procent. Het aandeel eindigde 0,6 procent lager.

In Amsterdam was ASML een uitblinker na goed ontvangen kwartaalcijfers. Analisten merkten op dat uit de presentatie van ASML veel vertrouwen spreekt. Het aandeel steeg 3,1 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.344,96 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.