Beursblik: verlies Sligro neemt af

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in de eerste zes maanden van 2021 fors minder omgezet door de coronacrisis, maar wist de verliezen te beperken. Dat verwachten analisten. De omzet daalde vermoedelijk van 943 naar 786 miljoen euro. En hoewel Sligro nog altijd rode cijfers schreef, namen de verliezen naar verwachting wel af. Waar in de eerste zes maanden van 2020 nog een EBIT-verlies werd geleden van 79,0 miljoen euro, was dit afgelopen halfjaar vermoedelijk nog maar 26,0 miljoen euro. Dat Sligro nog verlies leed, noemt analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen geen verrassing. Tot midden mei voelde Sligro de coronamaatregelen flink, maar sindsdien zijn de versoepelingen versneld doorgezet, aldus de analist. En als dit doorzet, verwacht Beghin dat Sligro nog best een goed jaar draait, gezien de omstandigheden. "De vraag is vooral hoe goed deed Sligro het in juni, en kunnen ze die trend doorzetten of zelfs versnellen", aldus Beghin. De analist van Kempen wees ook op de kwartaalcijfers van Coca-Cola vandaag. De frisdrankgigant verhoogde de outlook voor het hele jaar, nu de horeca steeds minder restricties kent. De horeca is bij Sligro goed voor ongeveer 40 procent van de omzet. Beghin sluit dan ook niet uit dat Sligro donderdag positief verrast. Zeker ten aanzien van de kasstroom is de analist positief gestemd. De kasstroom wordt dan ook gespaard door Sligro, dat nauwelijks nog investeert en de uitrol van ERP in België heeft uitgesteld tot na de zomer. "Er zijn op korte termijn geen aflossingsverplichtingen en de buffers in liquiditeitsruimte zijn ruimschoots voldoende", zei Sligro bij de update over het eerste kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

