Enorme verbetering voor Coca-Cola

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal zowel de omzet als de winst stevig zien stijgen en liet zich positiever uit over heel 2021. Dat meldde de frisdrankfabrikant woensdag voorbeurs. De omzet steeg met 42 procent tot 10,1 miljard dollar. Autonoom was de groei 37 procent. Coca-Cola zei de groei te danken aan het aanhoudende herstel in de markt. Daarbij wees het op de winst aan marktaandeel die werd geboekt. De volumes namen afgelopen kwartaal met 18 procent toe. Ook de winstgevendheid nam toe. De operationele marge steeg van 27,7 naar 29,8 procent. De winst per aandeel steeg met 48 procent tot 0,61 dollar. Op vergelijkbare basis steeg de winst zelfs met 61 procent tot 0,68 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op slechts 0,56 dollar. De operationele kasstroom kwam uit op 5,5 miljard dollar. Dat was grofweg een verdubbeling op jaarbasis. Outlook Coca-Cola rekent inmiddels voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 12 tot 14 procent. De winst per aandeel zal op vergelijkbare basis met 13 tot 15 procent groeien. In 2020 bedroeg de winst 1,95 dollar per aandeel. Eerder mikte de frisdrankgigant op een winstgroei van ongeveer 10 procent. In de voorbeurshandel op Wall Street noteerde het aandeel Coca-Cola maandag 1,2 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

