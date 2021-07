Wall Street zet opwaartse trend door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street geeft woensdag een vervolg aan de koerswinsten van een dag eerder, nadat maandag de beurzen nog een forse tik te verwerken kregen. Rond lunchtijd lopen de winsten volgens de futures op tot een half procent voor de Dow Jones. "We hebben nog altijd veel gesprekken met klanten die hun geld aan het werk willen zetten", aldus CIO Mike Stritch van BMO Wealth Management. "Nieuwe beleggers stappen de markt in en willen niet de kans missen om aandelen te kopen tegen een lagere prijs." De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Er is wat hypotheeknieuws en de wekelijkse olievoorraden staan op de rol. Dinsdag herstelde de olieprijs al iets en vandaag noteren de futures opnieuw ruim een procent in het groen. Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de olieprijzen volatiel zullen blijven in de komende weken "gezien de onzekerheid rond de deltavariant van het coronavirus" en ontwikkeling aan de aanbodkant nu de olieproductie wordt opgevoerd. De euro/dollar handelt op 1,1773. Bedrijfsnieuws Net als de voorgaande dagen staan er vandaag ook weer de nodige bedrijfsresultaten op de agenda. Voorbeurs kan de markt reageren op de cijfers van Coca-Cola, Johnson & Johnson en Harley Davidson. Nabeurs volgen de resultaten van Texas Instruments nog. Johnson & Johnson heeft in het tweede kwartaal van 2021 de winst hoger dan verwacht zien uitkomen en vervolgens de jaaroutlook opnieuw verhoogd. Waar in april nog werd gerekend op een omzetgroei van 9,7 tot 10,9 procent, is dat nu 10,5 tot 11,5 procent. Het aandeel zal ruim een procent hoger openen. Dinsdagavond na het klinken van de slotbel in New York, kwam Netflix al met cijfers. Afgelopen kwartaal kwamen er veel minder nieuwe abonnees bij dan in de eerste maanden van dit jaar. Netflix verwacht dat de tweede jaarhelft verbetering brengt. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees met een omzet van 4,78 miljard dollar. Analisten mikken echter op 5,5 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel lijkt fractioneel hoger te gaan openen. Slotstanden De S&P 500 index steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.323,06 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent tot 34.511,99 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger tot 14.498,88 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

