Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een markt die aan volatiliteit lijkt te winnen en waarin voorlopig dips de momenten lijken om weer in te stappen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 1,4 procent op 452,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.350,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,4 procent met een stand van 6.432,39 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,6 procent naar 6.993,05 punten. Dat neemt niet weg dat beleggers relatief meer onzekerheden ervaren dan enkele maanden terug, omdat de coronabesmettingen mondiaal weer oplopen en er voorlopig geen indicaties zijn dat overheden en centrale banken een volgende steunronde overwegen. Positief is wel dat het aantal vaccinaties wereldwijd richting de 4 miljard koerst. De macro-economische agenda van woensdag bevat voor de Verenigde Staten alleen de wekelijkse olievoorraden. De president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva is woensdag de enige spreker. Olie werd woensdag duurder. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 67,98 dollar, terwijl voor een september-future Brent 70,20 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1774. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1760 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1783 op de borden.



Bedrijfsnieuws Daimler heeft in het tweede kwartaal de resultaten fiks hoger zien uitkomen dan de verwachtingen in de markt, zoals het vorige week al opmerkte in een tussentijdse update. Het aandeel noteerde 0,9 procent lager. SAP verhoogde de outlook voor heel dit jaar, ondanks dat de omzet en de operationele winst in het tweede kwartaal daalden. Het aandeel SAP verloor 1,8 procent. Novartis heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen en de winst eveneens zien stijgen. De outlook voor 2021 werd gehandhaafd, waarmee Novartis onverminderd uitgaat van een omzetgroei tot 5 procent. Novartis won 1,0 procent. In Parijs en Frankfurt overheersten de plussen met in Parijs elf hoofdaandelen met een koerswinst van meer dan 2 procent en in Frankfurt vier en 17 van meer dan 1 procent. Sterkste stijger was hier de koers van het aandeel Münich Re. In Amsterdam was ASML een uitblinker na goed ontvangen kwartaalcijfers. Analisten merkten op dat uit de presentatie van ASML veel vertrouwen spreekt. ASML steeg meer dan 3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden circa een half procent in het groen. De S&P 500 index steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.323,06 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent tot 34.511,99 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger tot 14.498,88 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

