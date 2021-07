Valuta: euro nog altijd onder 1,18 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd onder de 1,18 dollar in een markt die bezorgd en risicomijdend is. "Dat hangt samen met de oplopende coronabesmettingen en de vrees dat het economisch herstel meer voeten in de aarde heeft", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Mevissen wees woensdag op de koersontwikkeling van het Britse pond. "Ook daar liggen de verwachte stijging in de Britse coronabesmettingen aan ten grondslag, maar binnen de Bank of England is het monetaire geluid iets milder geworden en ook dat drukt de koers van sterling", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. Voor vandaag verwacht de analist weinig verandering in het beeld en ook morgen, donderdag, wanneer de Europese Centrale Bank met het rentebesluit naar buiten treedt, voorziet hij geen al te veel impact. "Wij denken dat voorzitter Christine Lagarde donderdag geen mededelingen doet die de euro in beweging zetten en zij het monetaire beleid voor een langere termijn handhaaft", aldus Mevissen. Japan liet over juni een export en import zien opnieuw met tientallen procenten bleken te zijn opgelopen. De macro-economische agenda van woensdag is verder leeg. De president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva is woensdag de enige spreker. De euro noteerde woensdag vlak op 1,776 dollar. De Europese munt noteerde eveneens vlak op 0,8645 Britse pond en ook het Britse pond noteerde woensdag onveranderd op 1,3625 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

