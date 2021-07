Beursblik: UBS haalt Ahold van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor Ahold Delhaize verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel opwaarts bijgesteld van 21,00 naar 25,40 euro. Aanleiding voor de adviesverhoging zijn de aanhoudend sterke prestaties in de VS. UBS verhoogde de margeramingen voor deze regio. "Onze verwachtingen voor de EBIT in de VS waren te negatief." Voor 2021 ging de taxatie van 3,9 naar 4,3 procent en voor 2022 van 3,6 naar 4,1 procent. In combinatie met de laatste resultaten leiden deze margeverhogingen tot een opwaartse bijstelling van de winstramingen met 26 en 19 procent voor 2021 en 2022. Daarmee blijft UBS wel nog altijd 3 procent achter op de consensus. Toch blijft UBS van mening dat Ahold Delhaize moet vrezen voor nieuwe concurrentie van Aldi en Lidl in de belangrijkste markten in de VS. Het aandeel Ahold Delhaize steeg woensdag 1,2 procent naar 25,46 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

