Beursblik: ASML bevestigt goede vooruitzichten

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een erg sterke kwartaalupdate afgegeven. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. "De resultaten waren conform verwachting […] de brutomarge viel hoger uit dankzij meer software-upgrades. Dit resulteerde in een meevaller voor de EBIT van 7 procent", aldus Hesselink. Hij benadrukte verder de instroom van 8,3 miljard euro aan orders, een record. "Al met al is de toon erg positief ten aanzien van de vraag voor 2021 en daarna", meent Hesselink, die een koopadvies op ASML heeft met een koersdoel van 650,00 euro. Hesselink verwacht dat de analistenconsensus met ongeveer 5 procent omhoog kan voor de omzet en zelfs met 10 procent voor de EBIT. "We rekenen erop dat de boodschap van ASML op de beleggersdag in september een flinke steun in de rug zal zijn voor het komende decennium", aldus Hesselink. Het aandeel ASML steeg woensdag 4,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

