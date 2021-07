Beursblik: Berenberg plakt koopadvies op NX Filtration

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is woensdag gestart met het volgen van beursnieuweling NX Filtration met een koopadvies en een koersdoel van 14,00 euro.

NX is volgens Berenberg actief in een grote, structureel groeiende markt. De analisten voorzien een groei van de markt met 16 procent in de periode tussen 2020 en 2025, mede dankzij regulering, klimaatverandering en de wereldwijde toegang tot schoon water. De technologie van NX kan een markt bedienen van circa 15 miljard dollar in 2030.

Berenberg is erg te spreken over de technologie van NX om water te filteren en volgens de analisten is de barrière voor nieuwe spelers hoog vanwege de hoeveelheid patenten die de beursnieuweling bezit.

Voor NX verwacht Berenberg een autonome, samengestelde omzetgroei van 102 procent per jaar in de periode 2020 tot en met 2027. De brutomarges kunnen tegen 2027 circa 64 procent bedragen ten opzichte van 57 procent in 2020, dankzij schaalvergroting, de productmix en initiatieven om de kosten laag te houden.

De verwachtingen voor de brutomarges en de operationele hefboom kunnen leiden tot een EBITDA-marges van 19 procent in 2027. In 2024 zal deze marge nog 2 procent negatief zijn, zo voorziet Berenberg. Tot slot kunnen overnames uiteindelijk 66 procent bijdragen aan de omzet in 2024.

Het aandeel NX Filtration sloot dinsdag op 10,72 euro.