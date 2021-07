Licht hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,1 procent in de plus op 722,03 punten.

De Europese beurzen zullen vermoedelijk proberen de winsten van dinsdag verder uitbouwen, maar beleggers blijven terughoudend over de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, naast een stijging van de inflatie en een bedrukte stemming tussen China en de Verenigde Staten.

Op dinsdag volgde Wall Street de Europese beurzen met winst. Voor de S&P 500 was het de beste dag in bijna vier maanden, nadat beleggers massaal aandelen oppikten die op maandag nog flink daalden. De rally suggereerde dat veel beleggers, ondanks de deltavariant die de economische verwachtingen drukken, weinig aantrekkelijke alternatieven vinden op aandelen.

"We hebben nog altijd veel gesprekken met klanten die hun geld aan het werk willen zetten", aldus CIO Mike Stritch van BMO Wealth Management. "Nieuwe beleggers stappen de markt in en willen niet de kans missen om aandelen te kopen tegen een lagere prijs."

"Als je een verkoopgolf krijgt zoals we maandag hadden, zullen er zeker enkele beleggers zijn die dat zullen zien als een kans om voor de langere termijn te investeren", verklaarde marktstrateeg Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management het herstel van dinsdag op de beurzen in New York.

Desondanks waarschuwen analisten dat het coronavirus een bron van zorg blijft. "De Amerikaanse beurzen volgden de Europese aandelenmarkten hoger, waarbij beleggers op de dip wilde kopen na de scherpe terugval op maandag", aldus analist Josh Mahony van IG. "Zorgen over de sterke stijging van de besmettingen blijven evenwel aanwezig, ondanks de opleving op dinsdag."

"Er is geen twijfel over mogelijk dat de deltavariant van het coronavirus momenteel het belangrijkste aandachtspunt is", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het gevaar is dat deze variant het gehele herstel van de wereldeconomie teniet doet nu het aantal besmettingsgevallen exponentieel stijgt en ziekenhuizen vol raken."

Verder ziet de analist dat restricties weer worden ingevoerd. "Tegelijk is het belangrijk om niet te overdrijven. Diverse speculanten gebruikten de deltavariant als excuus om de markten lager te praten om zelf op koopjes te jagen", aldus Aslam.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar de verliezen bleven beperkt.

De olieprijs is dinsdag beperkt hersteld van de forse dip van maandag. Op een settlement van 67,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijzen licht lager.

Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de olieprijzen volatiel zullen blijven in de komende weken "gezien de onzekerheid rond de deltavariant van het coronavirus" en ontwikkeling aan de aanbodkant nu de olieproductie wordt opgevoerd.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1770. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1783.

Naast een reeks bedrijfscijfers, van onder meer AkzoNobel, ASML en Beter Bed, verwerken beleggers vandaag onder meer de wekelijkse hypotheekaanvragen en olievoorraden uit de Verenigde Staten. Verder blijft het op macro-economisch vlak rustig.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft zoals voorzien de eigen outlook voor het tweede kwartaal gehaald en verhoogde de omzetverwachting voor heel 2021. ASML rekende voor heel 2021 op een omzetgroei van 30 procent, maar verhoogde deze raming vandaag bij de halfjaarcijfers naar circa 35 procent. De brutomarge wordt ingeschat op 51 tot 52 procent. Ook kondigde ASML een aandeleninkoopprogramma aan.

AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. AkzoNobel stelde woensdag op schema te liggen om een zogeheten 'return on sales' te realiseren die voor de periode 2021 tot en met 2023 gemiddeld per jaar 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd.

Beter Bed heeft in de eerst helft van 2021 meer winst geboekt, waarbij de online omzet explosief groeide.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 1,5 procent naar 4.323,06 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent tot 34.511,99 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger tot 14.498,88 punten.