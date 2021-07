AkzoNobel overtreft omzetprognose

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. Dat maakte het verf- en coatingsbedrijf woensdag voorbeurs bekend.

"We zijn trots op ons team voor het wederom leveren van een sterk kwartaal, waarin we omzetgroei hebben gerealiseerd, ondanks de significante tegenwind van grondstoffen, die de hele industrie treft. In het kader van de aanhoudende grondstoffeninflatie nemen we stevige en noodzakelijke actie op prijsinitiatieven en houden we vast aan kostendiscipline", zei CEO Thierry Vanlancker in een toelichting.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 26 procent tot 2.511 miljoen euro. De volumes namen met 26 procent toe, de prijzen in de zogeheten mix met 1 procent. Het operationeel resultaat kwam 86 procent hoger uit op 384 miljoen euro en het aangepaste operationeel resultaat steeg met 41 procent naar 335 miljoen euro.

Analisten rekenden voor het tweede kwartaal op een omzet van 2.438 miljoen euro. De EBITDA werd verwacht uit te komen op 434 miljoen euro en de operationele winst op 335 miljoen euro. Aangepast voor eenmalige posten zou de verfgigant uitkomen op een EBIT van 347 miljoen euro.

De nettowinst over de verslagperiode bedroeg 261 miljoen euro tegen 129 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.

Verder realiseerde AkzoNobel een operationele kasstroom van 168 miljoen, maar die lag een jaar eerder nog op 308 miljoen euro.

Aandeleninkoop

Van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, was aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar 223 miljoen euro gerealiseerd.

Outlook

AkzoNobel stelde woensdag op schema te liggen om een zogeheten 'return on sales' te realiseren die voor de periode 2021 tot en met 2023 gemiddeld per jaar 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd. In het tweede kwartaal steeg dit percentage naar 13,3 procent. Dat was een jaar terug 12,0 procent.

Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag 2,3 procent lager op 102,65 euro.