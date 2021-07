Beter Bed boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft in de eerst helft van 2021 meer winst geboekt, waarbij de online omzet explosief groeide. Dit bleek woensdag uit de jaarresultaten van de uitbater van matrassenketens. Op een vergelijkbare basis steeg de halfjaaromzet met 0,6 procent naar 97,2 miljoen euro. De omzet uit de Benelux daalde op vergelijkbare basis met 1 procent tot 91,1 miljoen euro, terwijl de omzet uit nieuwe activiteiten 6,1 miljoen euro bedroeg, hetgeen op vergelijkbare basis een groei betekende van 40,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal werd een omzetgroei gerealiseerd van 15,5 procent in de Benelux, of 14,2 procent op vergelijkbare basis. De online omzet groeide het hardst met 123 procent, waardoor 32,7 procent van de totale omzet inmiddels online wordt gerealiseerd. Beter Bed verwacht onder meer een verdubbeling van de activiteiten in de komende vijf jaar. Het orderboek steeg met 11,3 procent tot 24,7 miljoen euro, mede dankzij een orderinstroom van 13,3 procent in het tweede kwartaal. Het operationeel resultaat (EBITDA) daalde echter van 14,8 miljoen euro naar 13,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van 4,8 naar 3,7 miljoen euro. Onder de streep trok de winst juist flink aan van 2,8 miljoen naar 4,1 miljoen euro. Beter Bed zei dat de financiële positie sterk blijft, nadat er een nieuwe kredietfaciliteit werd afgesloten met ABN AMRO. De solvabiliteit bedroeg eind juni 14,6 procent, tegen 13,6 procent eind december. De solvabiliteit wordt door beleggers in de gaten gehouden, omdat deze van invloed is op het besluit van het bedrijf om weer dividend uit te keren. Beter Bed wil toewerken naar een solvabiliteit van ten minste 30 procent en een schuldratio van minder dan 2, voordat het zal besluiten om minimaal de helft van de nettowinst uit te keren. Beter Bed deed geen concrete uitspraken over de verwachtingen voor het lopende jaar en zei enkel vast te houden aan de doelstellingen op middellange termijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

