ASML verhoogt omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft zoals voorzien de eigen outlook voor het tweede kwartaal gehaald en verhoogde de omzetverwachting voor heel 2021. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleidersector.

"De vraag blijft hoog in alle marktsegmenten", zei CEO Peter Wennink in een toelichting op de cijfers. "We werken eraan om onze output te maximaliseren."

In Veldhoven rekende men op een kwartaalomzet van 4,0 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van ongeveer 49 procent en analisten gingen ervan uit dat het bedrijf hier ook in zou slagen.

ASML boekte een omzet van 4,0 miljard euro met een marge van 50,9 procent. Die meevallende marge dankt ASML aan meer omzet uit software upgrades, "nu klanten snel hun capaciteit willen vergroten".

En in het afgelopen kwartaal kwamen de boekingen uit op maar liefst 8,3 miljard euro. Daarvan was 4,9 miljard euro voor de nieuwe technologie EUV, waarmee het orderboek nu op 17,5 miljard euro staat. In het eerste kwartaal bleven de boekingen steken op 4,7 miljard euro.

De nettowinst daalde op kwartaalbasis van 1,3 miljard naar 1,0 miljard euro.

Verder zei ASML voor het lopende derde kwartaal te mikken op een omzet van 5,2 tot 5,4 miljard euro met een marge van 51 tot 52 procent.

ASML rekende voor heel 2021 op een omzetgroei van 30 procent, maar verhoogde deze raming vandaag bij de halfjaarcijfers naar circa 35 procent. De brutomarge wordt ingeschat op 51 tot 52 procent.

ASML kondigde woensdag ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 9 miljard euro. Deze vervangt het oude programma van 6 miljard euro, waarvan uiteindelijk 5,2 miljard euro werd ingekocht.

Beleggersdag

Morgan Stanley denkt dat het inmiddels al tijd wordt om naar 2025 te kijken. De beleggersdag aanstaande september in Londen wordt in dat licht een interessante gelegenheid. In de markt is er veel geloof dat ASML dan de outlook voor 2025 zal verhogen en zich ook positief zal uitlaten over de jaren daarna.

Momenteel mikt ASML op een omzet van 15 tot 24 miljard euro in 2025. Morgan Stanley gaat al uit van 27 miljard euro en Bank of America ziet zelfs ruimte tot 28,5 miljard euro. Die omzet zou volgens analisten van Bank of America een winst per aandeel opleveren van 27,90 euro.