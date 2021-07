Netflix trekt veel minder nieuwe abonnees Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het tweede kwartaal van 2021 minder nieuwe abonnees verwelkomd dan in de drie maanden ervoor. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse streamingdienst. Na een mager eerste kwartaal, waarin Netflix er slechts 4 miljoen abonnees bijkreeg, zou het afgelopen kwartaal nog dramatischer moeten zijn, met slechts 1 miljoen nieuwe leden. Er kwamen in het tweede kwartaal 1,54 miljoen abonnees bij, waardoor Netflix nu ruim 209 miljoen abonnees wereldwijd heeft. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,1 miljoen. In het tweede kwartaal van 2020 steeg het aantal nieuwe leden nog met meer dan 10 miljoen, omdat de streamingdienst toen kon profiteren van coronalockdowns. Verder steeg de omzet op jaarbasis van 6,1 miljard naar 7,34 miljard dollar, vrijwel gelijk aan waar Netflix zelf en ook analisten op rekenden. De winst per aandeel kwam uit op 2,97 dollar, wat slechter was dan de 3,16 dollar per aandeel waar Netflix zelf en de markt op rekende. Outlook Bij de cijfers over het eerste kwartaal zei Netflix dat de tweede jaarhelft beter zou moeten zijn, met nieuwe seizoenen van populaire tv-series en veelbelovende films. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees, een omzet van 4,78 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,55 dollar. Analisten rekenen echter op 5,5 miljoen nieuwe abonnees, veel meer dan de huidige outlook van Netflix. In de nabeurshandel verloor het aandeel daarom 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.