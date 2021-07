Herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg 1,5 procent naar 4.323,06 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent tot 34.511,99 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger tot 14.498,88 punten.

"Als je een verkoopgolf krijgt zoals we maandag hadden, zullen er zeker enkele investeerders zijn die dat zullen zien als een kans om voor de langere termijn te investeren", verklaarde marktstrateeg Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management het herstel van dinsdag op de beurzen in New York.

Of de correctie inmiddels achter de rug is, daarover zijn beursexperts het niet eens. Vooral de impact van de vlot oplopende coronabesmettingen door de deltavariant zorgt voor onzekerheid, volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Macro-economisch was het een rustige dag, met in de Verenigde Staten louter cijfers over de woningbouw op de rol. Er bleken in juni meer woningen in aanbouw genomen, maar ook minder nieuwe vergunningen verstrekt.

De euro/dollar handelde dinsdagavond op 1,1783. De prijs voor een bitcoin daalde met 4,0 procent tot 29.700 dollar.

De olieprijs is dinsdag beperkt hersteld van de forse dip van maandag. Op een settlement van 67,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder.

Maandag verloor de WTI-olieprijs 7,5 procent aan waarde nadat OPEC+ dit weekend een akkoord bereikte over het geleidelijk verder opvoeren van de productie totdat die op het niveau zit van voor de coronapandemie.

Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de olieprijzen volatiel zullen blijven in de komende weken "gezien de onzekerheid rond de deltavariant van het coronavirus" en ontwikkeling aan de aanbodkant nu de olieproductie wordt opgevoerd.

Bedrijfsnieuws

ManpowerGroup behaalde over het tweede kwartaal van 2021 beduidend meer winst dan het vooraf zelf had ingeschat en ook dan analisten hadden geraamd. CEO Jonas Prising zei dat het bedrijf profiteert van de aantrekkende wereldeconomie. Aangepast voor bijzondere posten verdiende het bedrijf 2,02 dollar per aandeel tegen een verlies per aandeel van 1,11 dollar in het tweede kwartaal van 2020. Manpower rekende vooraf zelf op 1,36 tot 1,44 dollar per aandeel en analisten gingen uit van 1,42 dollar. Voor het lopende derde kwartaal mikt Manpower op een aangepaste winst per aandeel van 1,86 tot 1,94 dollar. Dat is inclusief een positief wisselkoerseffect van 0,04 dollar. Het aandeel daalde 3,1 procent.

Ook Halliburton presteerde in het tweede kwartaal iets beter dan verwacht. Onder de streep resteerde voor Halliburton een winst van 227 miljoen dollar tegen een verlies van 1,7 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg naar 3,7 miljard dollar. Het aandeel steeg 3,6 procent.

Philip Morris wist in het tweede kwartaal niet aan de verwachtingen te voldoen, maar zag wel ruimte om de winstoutlook voor heel dit jaar te verhogen. De omzet steeg met 14 procent tot 7,6 miljard dollar. Dat was echter minder dan de 7,7 miljard dollar waarop analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend. De winst per aandeel wordt dit jaar ingeschat op 5,76 tot 5,86 dollar per aandeel. Eerder rekende de fabrikant op 5,93 tot 6,03 dollar. In 2020 verdiende Philip Morris 5,16 dollar per aandeel. Het aandeel verloor 3,1 procent.

Maandagavond was er nabeurs ook al de nodige reuring. IBM en PPG kwamen met cijfers.

IBM overtrof de verwachtingen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel steeg 1,4 procent.

PPG verloor 4,3 procent. PPG realiseerde in het tweede kwartaal een flink hogere omzet, dankzij hogere prijzen en volumes, en verhoogde het dividend aanzienlijk. De volumegroei viel volgens de CEO wel tegen, vanwege leveringsproblemen en tekorten, onder meer van grondstoffen voor coatings.

Nabeurs let de markt vooral op de resultaten van Netflix. In aanloop daalde het aandeel licht.