Europese beurzen herpakken zich

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent op 446,61 punten, de Duitse DAX steeg 0,6 procent op 15.216,27 punten, de Franse CAC 40 won 0,8 procent bij een stand van 6.346,85 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 6.881,13 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zagen beleggers aanvankelijk kansen na de verkoopgolf van maandag. "Rond de Amerikaanse openingsbel zakten we terug, maar inmiddels zijn we weer hersteld", vatte Hewson de dag samen. De beweging omhoog van de beurzen was volgens de marktanalist voornamelijk te danken aan cyclische aandelen. Ook grondstoffenaandelen deden het goed, aldus Hewson. Op macro-economisch vlak was het vrij rustig in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De prijs van een vat West Texas Intermediate wist deels te herstellen na de stevige daling maandag en noteerde rond 67 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1767. Bedrijfsnieuws UBS Group heeft het tweede kwartaal van 2021 met een hogere winst afgesloten. Het aandeel won 5,2 procent. Alstom heeft de verwachting voor een significante negatieve vrije kasstroom in het lopende boekjaar bevestigd, vanwege de integratie van Bombardier Transportation. De omzet en de orderportefeuille liepen in het afgelopen kwartaal op. Het aandeel steeg 2,5 procent. Rémy Cointreau heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet bijna zien verdubbelen. Analisten noemde het herhalen van de outlook voor dit boekjaar te voorzichtig. Het aandeel daalde 0,7 procent. Prijsvechter easyJet heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken, mede dankzij een beperkte uitbreiding van de capaciteit. Het aandeel steeg 0,9 procent. AkzoNobel daalde 2,3 procent, voorafgaand aan de resultaten woensdagochtend. De Amerikaanse sectorgenoot PPG kampte het afgelopen kwartaal met tekorten en leveringsproblemen. 's Werelds grootste verfproducent kon daardoor maandag nabeurs op Wall Street niet aan de verwachtingen voldoen. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag rond het Europese slot stevig in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

