AEX weet daling te stoppen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is na de koersval op maandag met een kleine plus gesloten.

De AEX steeg dinsdag 0,1 procent naar 722,03 punten.

"In Amerika is het herstel wat groter", zag vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld Asset Management.

Volgens Van Eerden wacht de markt vooral op de nieuwe bedrijfsresultaten. En daarmee belooft woensdag een belangrijke dag voor de Amsterdamse beurs te worden met cijfers van ASML en AkzoNobel.

Verder blijven beleggers kijken naar de rente, die weer aan het dalen is. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag nipt onder de 1,2 procent.

"De trend in de rente is nog altijd niet omhoog en dat is het vangnet onder de markt", aldus Van Eerden.

Beleggers moesten het vandaag stellen zonder veel macro-economisch nieuws. De Duitse producentenprijzen stegen, net als het aantal in aanbouw genomen Amerikaanse woningen. Het aantal verstrekte bouwvergunningen in de VS daalde echter.

De dollar werd opnieuw duurder en de euro/dollar daalde naar 1,1767. Olie wist iets te herstellen na de stevige dip van maandag en noteerde op 66,65 dollar per vat.

Stijgers en dalers

ASR Nederland was dinsdag de koploper in de AEX met een stijging van 3,4 procent. Het aandeel profiteerde van een koopaanbeveling van Deutsche Bank. ASR is volgens de analisten “hoge kwaliteit” en dat kan in de tweede jaarhelft wel eens zijn waar beleggers naar op zoek gaan.

Unibail-Rodamco-Westfield en ArcelorMittal stegen elk 3,0 procent.

Het waren vooral techaandelen die het dinsdag lastig hadden. Adyen verloor 1,0 procent, Prosus 1,2 procent en Just Eat Takeaway werd zelfs 5,3 procent goedkoper. Dat aandeel wist maandag nog als enige te stijgen in de AEX.

Ook AkzoNobel, dat morgen met cijfers komt, had het lastig. Het aandeel daalde 2,3 procent, nadat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond meldde te kampen met tekorten en leveringsproblemen.

In de AMX ging Eurocommercial Properties 2,1 procent hoger en won Inpost 2,2 procent. Intertrust en Vopak daalden 1,3 en 1,7 procent.

Bij de smallcaps ging vastgoed ook al aan de leiding. Wereldhave steeg 5,7 procent. Nedap daarentegen verloor 3,3 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent hoger.