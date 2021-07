Video: AEX heeft top gezet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De recente korte termijn uitbraak in de AEX boven de 740 punten is teniet gedaan door de scherpe daling gisteren. Hierdoor lijkt de top gemaakt te zijn op 747,35 punten. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets dinsdag voor de camera van ABM Financial News. "De trendbreuk onder de 734 punten lijkt het begin te worden van een grotere correctie in het maken van een lange termijn hogere bodem", aldus Van den Akker. Een cruciale korte termijn steun ligt volgens de analist op 722-718 punten. "De verwachting luidt dat deze steun in de komende dagen gebroken gaat worden en dan kunnen de koersen hard vallen richting de eerste horizontale steun op circa 686 punten." Na een kortstondig herstel en lagere top tussen de weerstand op 718 en 715 punten mag er volgens Van den Akker uiteindelijk een daling verwacht worden tot circa 657 punten. "Daarmee zou de koers een hogere bodem weten te maken boven de horizontale steun op 650 punten binnen de lange termijn stijgende trend." Klik hier voor: AEX heeft top gezet ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

