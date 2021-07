Shell in beroep tegen rechterlijke uitspraak CO2-uitstoot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell gaat in beroep tegen het vonnis van de Haagse rechtbank waarin deze het bedrijf een eis tot beperking van de uitstoot van CO2 oplegde. Dit bevestigde het energiebedrijf dinsdag. Alom werd verwacht dat Shell in beroep zou gaan. "We zijn het erover eens dat er dringend actie moet worden ondernomen en we zullen onze overgang naar netto nul versnellen", zei CEO Ben van Beurden dinsdag in een toelichting op het besluit. Shell betoogde echter dat een juridische eis tegen één bedrijf afzonderlijk niet effectief. De rechtbank in Den Haag bepaalde in mei dat Royal Dutch Shell de CO2-uitstoot per 2030 terug te brengen tot netto 45 procent ten opzichte van 2019. De rechterlijke uitspraak is het resultaat van een procedure die werd aangespannen door zeven stichtingen en verenigingen en ruim 17.000 individuele eisers. Volgens hen doet Shell onvoldoende, handelt zij onrechtmatig en moet zij meer doen om de CO2-uitstoot te verminderen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

