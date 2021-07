Halliburton presteert iets beter dan verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het tweede kwartaal van 2021 de winst iets hoger zien uitvallen dan verwacht, terwijl de omzet duidelijk steeg. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de oliedienstverlener.

Volgens CEO Jeff Miller tonen de laatste kwartaalcijfers aan dat de nieuwe strategie van Halliburton werkt.

Het aangepaste resultaat per aandeel kwam uit op 0,26 dollar. Analisten die vooraf waren gepolst door FactSet gingen uit van 0,22 dollar. Over het tweede kwartaal van 2020 stond er een verlies per aandeel van 1,91 dollar in de boeken.

De omzet van Halliburton steeg in de periode april tot met juni van 3,2 miljard dollar een jaar eerder naar 3,7 miljard dollar dit jaar. Dat was ook meer dan de bijna 3,5 miljard dollar die over het eerste kwartaal van dit jaar werd gerapporteerd. Halliburton realiseerde zowel op de eigen thuismarkt als internationaal meer omzet.

Analisten rekenden voor het tweede kwartaal ook op 3,7 miljard dollar aan omzet.

Onder de streep resteerde voor Halliburton een winst van 227 miljoen dollar tegen een verlies van 1,7 miljard dollar een jaar eerder en een winst van 170 miljoen dollar in het eerste kwartaal.

De divisie Completion and Production zag de marge uitkomen op het hoogste niveau in drie jaar tijd. Bij Drilling and Evalution kwam de marge hoger uit dan voorzien. "Dat zet beide divisies op het spoor van een robuuste margegroei dit jaar", aldus CEO Miller.

Het aandeel Halliburton steeg dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York met 2,0 procent.