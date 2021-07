Futures VS wijzen op herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken dinsdag met winst te gaan openen, na de koersverliezen van maandag. De futures wijzen op een koersherstel van ongeveer een half procent. Of de correctie inmiddels achter de rug is, daarover zijn beursexperts het niet eens. Vooral de impact van de vlot oplopende coronabesmettingen door de deltavariant zorgt voor onzekerheid. Macro-economisch is het een rustige dag, met in de VS louter cijfers over de woningbouw op de rol. Verder openen weer heel wat bedrijven de boeken. Voorbeurs is de beurt onder meer aan Halliburton en Manpower en vanavond nabeurs let de markt vooral op de resultaten van Netflix. De euro/dollar handelde op 1,1784. Olie werd iets duurder. De prijs voor een bitcoin daalde met bijna 6 procent, waardoor er inmiddels weer minder dan 30.000 dollar hoeft te worden betaald. Bedrijfsnieuws Maandagavond was er nabeurs ook al de nodige reuring. IBM en PPG kwamen met cijfers. IBM overtrof de verwachtingen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel lijkt bijna 4 procent hoger te gaan openen. Dit geldt niet voor PPG, waar de openingsindicatie bijna 56 procent in het rood staat. PPG realiseerde in het tweede kwartaal een flink hogere omzet, dankzij hogere prijzen en volumes, en verhoogde het dividend aanzienlijk. De volumegroei viel volgens de CEO wel tegen, vanwege leveringsproblemen en tekorten, onder meer van grondstoffen voor coatings. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag met stevige verliezen gesloten. De Dow Jones index daalde 2,1 procent naar 33.962,04 punten en de breder samengestelde S&P 500 index verloor 1,6 procent op 4.258,49 punten. Techbeurs Nasdaq werd 1,1 procent goedkoper op 14.274,98 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

