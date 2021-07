Aandeelhouders Retail Estates akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Retail Estates zijn tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdagochtend bekend. Er werd onder meer goedkeuring gegeven aan de jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart dit jaar. Ook werd het dividend over het afgelopen boekjaar vastgesteld op 4,50 euro per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 26 juli. Verder werden negen bestuurders, onder wie de CEO en de CFO, opnieuw benoemd voor een termijn van vier jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

